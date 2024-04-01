Gazze'deki savaş İsrail ekonomisini iflasa sürüklüyor

İsrail Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron, artan savunma harcamalarının ekonomi için risk oluşturduğunu açıkladı.

İsrail Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron, Gazze'deki savaşın ülke ekonomisini iflasa sürüklediği uyarısında bulundu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, savunma harcamalarındaki artış ekonomide planlanmayan bir hasara yol açıyor.

Yaron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya 2023 yılı değerlendirmesini sunarken enflasyon baskısının artacağı uyarısında bulundu. Yaron, daha önce de savaş ekonomisine uygun bir komite kurularak tedbirler alınması çağrısı yapmıştı. Bu çağrı, Netanyahu tarafından "Ekonomiyi savaşa uyumlu hale getirmek gerekiyor." sözleriyle olumlu cevaplasa da Yaron'un talep ettiği komite kurulmamıştı.

İSRAİL'İN EKONOMİK KAYIPLARI 55 MİLYAR DOLARI BULABİLİR

7 Ekim'de başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, bu saldırıların bütçeye yansıması 2023 yılı sonu itibarıyla İsrail Maliye Bakanlığı tarafından 18 milyar dolar olarak raporlanmıştı. 2024 yılında ise savaşın maliyetinin 55 milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

Ekonomistlere göre, yatırımcılar savaşın oluşturduğu tedirginlik nedeniyle İsrail pazarından çekiliyor. Bu durumda İsrail ürünlerine uygulanan boykotun da etkisi var. Uzmanlar, savaşın Lübnan'ı da içerecek şekilde genişlemesi halinde İsrail ekonomisinin çöküşünün kaçınılmaz olduğunu dile getirirken, savaşın uzamasının artan enflasyonla birlikte İsrail halkındaki savaş karşıtlığını artıracağı da ifade ediliyor.

Ekonomistlerde savaştan önce dünyanın en büyük 15 ekonomisi arasında yer alan İsrail'in ekonomik kayıplarının ülkeyi iflasa sürükleyebileceği görüşü hakim.