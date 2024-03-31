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Haberler > Dünya > İsrail 177 gündür katlediyor! Gazze'de can kaybı yine yükseldi

İsrail 177 gündür katlediyor! Gazze'de can kaybı yine yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in 177 gündür saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 77 Filistinli daha katledildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 782'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 177 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği 8 katliamda, 77 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 108 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 782'ye, yaralı sayısının da 75 bin 298'e çıktığı kaydedildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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