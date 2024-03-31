İsrail Gazze'de yardım tırlarını bekleyen Filistinlilere saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail, gıda yardımlarını engelleyerek açlığa mahkum ettiği Gazze'de yardım tırlarını bekleyen Filistinlilere saldırdı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 45 km²'lik Gazze Şeridi'nde katliam yapıyor. İsrail'in gıda yardımlarını engelleyerek açlığa mahkum ettiği Gazze'de binlerce Filistinli Ramazan ayını kıtlık içinde geçiriyor. İsrail, karadan, havadan ve denizden yaptığı saldırılarda 33 binden fazla Filistinliyi öldürdü. Açlık silahını sonuna kadar kullanan İsrail, Gazze'de yardım tırlarını bekleyen Filistinlilere saldırdı. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi.

GAZZE ŞERİDİ'NE 10 YARDIM TIRI GEÇTİ

İsrail saldırıları ve kuşatması altında şiddetli gıda kıtlığı yaşayan Gazze'ye yardım tırları girdi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi koordinasyonuyla ve Mısır Kızılayı işbirliğiyle Refah sınır kapısından gıda kolisi yüklü 10 tırdan oluşan yardım konvoyu Gazze'ye ulaştı.

İSRAİL YARDIM TIRLARINI BEKLEYEN FİLİSTİNLİLERİ VURDU

İsrail askerleri, Gazze kentinin ez-Zeytun Mahallesi'ndeki Kuveyt Kavşağı yakınında yardım tırlarını bekleyen Filistinli sivillere ateş açtı.

Görgü tanıkları, saldırıda yardım bekleyenler arasında ölen ve yaralananların olduğuna dikkati çekerek sağlık ekipleri ile vatandaşların ölü ve yaralılara ulaşmakta zorluk çektiğini kaydetti.

Wafa'nın aktardığına göre saldırıda en az 12 sivil hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı.

DAHA ÖNCE DE SALDIRMIŞTI

Öte yandan İsrail ordusunun 23 Mart’ta Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında 19 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Aynı şekilde İsrail ordusu, 19 Mart'ta da Kuveyt Kavşağı'nda insani yardımlara eşlik etmek için bekleyen yerel ekipleri hedef almış, saldırıda 23 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 705 Filistinli öldürüldü, 75 bin 190 kişi yaralandı.