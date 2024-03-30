İsrail'de ortalık savaş alanına döndü! Tel Aviv’de Netanyahu istifa sloganları

Gazze'de soykırım yapan İsrail'de ortalık karıştı. Tel Aviv’de toplanan binlerce İsrailli, Netanyahu'ya istifa ve esirlerin salıverilmesi çağrılarını yineledi. Ateş yakan göstericilere İsrail güçleri tazyikli suyla saldırdı. Göstericiler, "Müzakerelerle çocuk oyuncağı gibi oynamayı bırakın", "Netanyahu istifa" sloganları attı.

Filistin topraklarını zorla gasp eden katil İsrail, 45 km²'lik Gazze Şeridi'nde katliam yapmaya devam ediyor. Gazze'de Ramazan ayında ateşkes ve esir takası beklentilerini ateşkesi reddeden İsrail'de esir yakınlarının sabrı taştı. "Müzakerelerle çocuk oyuncağı gibi oynamayı bırakın" diyen göstericiler, "Netanyahu istifa" sloganları attı.

İSRAİL SAVAŞ ALINA DÖNDÜ

Protestocular Tel Aviv'i savaş alanına döndürdü. Tel Aviv ve Hayfa'nın yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya'da hükümet karşıtı ve esirlerin getirilmesi talebinde bulunulan protestolar yapıldı.

Netanyahu’ya da bölgede sürdürdüğü politika nedeniyle tepki gösteren göstericiler, “Hepsi eve dönene kadar durmayacağız”, “Bu kadar ölüm, bu kadar umutsuzluk yeter” sloganları attı. İsrail bayrakları ve esirlerin resimlerinin bulunduğu pankartlar taşıyan göstericiler ateş yakarak yolları kapattı. İsrail güçleri, Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'nu trafiğe kapatan protestoculara tazyikli su ile müdahale etti.

ANLAŞMADAN KATAR'DAN DÖNMEYİN!

Gazze Şeridi’nde esir tutulduktan sonra serbest bırakılan İsrailli Aviva Siegel gösteride yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin esir müzakerelerine “çocuk oyuncağıymış gibi” davranmayı bırakmaları yönünde uyarıda bulundu. Siegel, “Anlaşma olmadan heyeti Katar’dan geri getiremezsiniz” dedi.

Konuşmasında Netanyahu’ya da seslenen Siegel, “Beni duyuyor musun Bibi? Kocamın hayatta olup olmadığını bilmiyorum. Zaferden bahsetmeyi bırak, askeri baskıdan bahsetmeyi bırak. Hiçbir şey işe yaramayacak. Şimdiye kadar hiçbir şey işe yaramadı. Orada her gün ölüyorlar” ifadelerini kullandı.

Başkentteki Kirya Askeri Üssü’nde düzenlenen bir başka protesto gösterisinde ise, binlerce gösterici ateş yakarak caddeyi trafiğe kapattı. Göstericiler, “Anlaşma hemen” ve “Savaşı durdurun” pankartları taşıyarak İsrail hükümetine tepki gösterdi.