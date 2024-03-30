Filistin'den ABD'nin ikiyüzlülüğüne tepki: Eşi görülmemiş ilkesel ve ahlaki çelişki!

Filistin, bir yandan Gazze'de ateşkes çağrısı yapan diğer yandan ise İsrail'e gizlice silah gönderen ABD'nin ikiyüzlülüğüne tepki gösterdi. Filistin Dışişleri Bakanlığı "eşi görülmemiş bir ilkesel ve ahlaki çelişki" değerlendirmesi yaptı.

Filistin topraklarını zorla gasp eden katil İsrail, 45 km²'lik Gazze Şeridi'nde tam 6 aydır dünyanın gözü önünde katliam yapıyor. İsrail'in en büyük destekçisi olan ABD bir yandan Gazze için ateşkes çağrıları yaparken diğer yandan Netanyahu yönetimine yeni silahlar sağlamaya devam ediyor.

ABD'DEN İSRAİL'E GİZLİ SİLAH SEVKİYATI

Washington Post, ismi açıklanmayan Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre Biden yönetimi kongreden gizli bir şekilde İsrail'e 25 adet F-35 ve uçak motorunun satışının yanı sıra 1800 adet MK84 güdümsüz bomba ile 500 adet MK82 güdümsüz bombanın da gönderilmesine onay verdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ABD'nin hem silah yardımı hem de ateşkes çağrılarına tepki gösterdi. Filistin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze Şeridi'nde sivilleri öldürmeyi durdurması ve aynı zamanda silah sağlamasının "eşi görülmemiş bir ilkesel ve ahlaki çelişki" olarak nitelendirdi.

GÖRÜLMEMİŞ BİR AHLAKİ ÇELİŞKİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Netanyahu'nun sivilleri öldürmeyi bırakmasını ve korunmalarını talep etmek ile aynı zamanda İsrail hükümetine bariz bir şekilde silah sağlamaya devam eden bazı ülkelerin tavırlarında açık bir ironi ortaya çıkıyor. Bu, tavırlarından ciddiyet düzeyinin düşüklüğünü ortaya koyan ilkesel ve ahlaki bir çelişkidir" denildi.

HAMAS DA ELEŞTİRDİ

Öte yandan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas da yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetiminin İsrail'e yeni silah sevkiyatı yapılmasına onay vermesinin "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı yürütülen imha savaşındaki ortaklığını" teyit ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Joe Biden başkanlığındaki ABD yönetiminin, katil Siyonist rejime füzeler ve savaş uçakları da dahil olmak üzere yeni silah sevkiyatı gönderme niyetini şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.