Gazze'de katliama milyarlarca dolarlık destek! ABD İsrail'e F-35 ve bomba sevkiyatına onay verdi

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail'in en büyük destekçisi ABD, bomba ve savaş uçağı sevkiyatına onay verdiği öne sürüldü. İddialara göre ABD, kamuoyundan gizli olarak İsrail'e 25 adet F-35 savaş uçağı ve 1800 adet MK84 güdümsüz bomba ile 500 adet MK82 güdümsüz bombanın gönderilmesini onayladı.

Filistin topraklarını zorla gasp eden katil İsrail, 45 km²'lik Gazze Şeridi'nde katliam yapıyor. 7 Ekim'den bu yana yapılan katliamın en büyük destekçisi ABD oldu. Bir yandan Gazze'de ateşkes ve esir takası için yürütülen müzakerelere destek olan ABD, arka kapıdan ise İsrail'e silah yardımlarını sürdürüyor.

ABD merkezli Washington Post (WP) gazetesi, ABD'nin İsrail'e yeni savaş uçağı ve bomba sevkiyatına onay verdiğini öne sürdü.

ABD'DEN İSRAİL'E GİZLİ SİLAH SEVKİYATI

Washington Post, ismi açıklanmayan Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin söz konusu sevkiyatları daha önceki Kongre bildirimlerine göre yaptığı için bu sefer Kongre'ye bildirmeden ve kamuoyuna duyurmadan gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

25 ADET F-35, BİNLERCE GÜDÜMSÜZ BOMBA

Washington Post'un iddialarına göre ABD yönetimi, kamuoyuna açıklamadan, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e 25 adet F-35 ve uçak motorunun satışına onay verdi.

2,5 milyar dolarlık satışa ilişkin ilk Kongre onayı 2008 yılında yapılan bir bildirime dayandığı için ABD Dışişleri Bakanlığı bu sefer kamuoyuna ve Kongre'ye herhangi bir bildirimde bulunmadı. ABD yönetimi, 1800 adet MK84 güdümsüz bomba ile 500 adet MK82 güdümsüz bombanın da gönderilmesine de onay verdi.

ABD'NİN BOMBALARI GAZZE'DE KATLİAMDA BÜYÜK ROL OYNUYOR

900 kilogram civarındaki ağırlığı ve yıkıcı hasarıyla İsrail'in Gazze'ye attığı MK84 bombalarının sivil kayıplarında büyük rol oynadığı belirtiliyor. Benzer şekilde 220 kilogramlık MK82 bombaları da güdümsüz olmaları sebebiyle hedef gözetmeksizin atılan bombalar kategorisinde tanımlanıyor.

Pakette MK84 ve MK82 bombalarının yanı sıra başka mühimmatlar da bulunuyor.

İSRAİL'E ABD ZİYARETİ ÖNCESİ JEST

Söz konusu silah onaylarının, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bu hafta Washington'a gerçekleştirdiği ziyaretin hemen ardından yapılması da dikkati çekti.

WP'ye konuyla ilgili değerlendirme yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeyi sürdürüyoruz, (İsrail'e silah yardımını) Koşula bağlamak gibi bir politikamız yok." yorumunu yaptı.