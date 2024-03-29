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Haberler > Dünya > Gazze'de yaşananlara sessiz kalamadı! ABD Dışişleri Bakanlığında istifa depremi

Gazze'de yaşananlara sessiz kalamadı! ABD Dışişleri Bakanlığında istifa depremi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gazze&#039;de yaşananlara sessiz kalamadı! ABD Dışişleri Bakanlığında istifa depremi

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın en büyük destekçisi ABD'de istifa depremi yaşanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı "Gazze'de yaşananlara sessiz kalıp her gün işe gidemezdim" diyerek istifa ettiğini duyurdu

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik acımasız saldırıları 175 gündür aralıksız sürüyor. Bölgenin tüm noktalarına saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun katliamına dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi her gün tepki gösterirken, hükümetlerden bölgenin ve Filistinlilerin iyiliği için sonuca varan herhangi bir adım gelmiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda insan kaynakları konusunda çalışan Annelle Sheline, ABD hükümetinin Gazze halkını bombalamaya ve aç bırakmaya devam eden İsrail’e verdiği desteği protesto etmek amacıyla istifa ettiğini belirtti.

Gazze'de yaşananlara sessiz kalamadı! ABD Dışişleri Bakanlığında istifa depremi - 1. Resim

ABD’nin insan kaynakları savunuculuğu konusunda tüm güvenilirliğini yitirmiş durumda olduğunu söyleyen Sheline, "Dışişleri Bakanlığında bu konuda çok önemli çalışmalar yapan çok sayıda insan var. Ancak Başkan Biden bu konuda bir duruş sergilemeye istekli olana kadar yaptıkları çalışmalar gerçekten fark oluşturmayacak” dedi.

ABD’nin inandığını iddia ettiği değerlere sahip çıkmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Sheline, “ABD’nin dünya genelindeki ahlaki liderliği bu değerleri savunmasına bağlıdır” ifadelerini kullandı.

İstifa kararının kişisel maliyeti konusuna da değinen Sheline, evde küçük bir kızı olduğunu ve istifa etmekten başka çaresinin olmadığını vurgulayarak, "İleride bana bunlar olurken ne yaptığımı soracak olursa, sessiz kalmadığımı bilmesini isterim. Olanları izlemeye ve her gün işe gitmeye devam edemezdim” şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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