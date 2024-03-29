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Gazze'deki ateş Ortadoğu'ya yayılıyor! İsrail, Hizbullah'a karşı saldırı emri verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Çeviri,
- Güncelleme:
Gazze&#039;deki ateş Ortadoğu&#039;ya yayılıyor! İsrail, Hizbullah&#039;a karşı saldırı emri verdi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Çeviri,

İsrail'in Gazze'de yaktığı savaş ateşi Ortadoğu'ya yayılıyor! İsrail Savunma Bakanı Gallant, İran destekli Hizbullah'a karşı saldırı emri verdiğini söyledi. Gallant'ın açıklamaları Halep'e gerçekleştirilen hava saldırısının ardından geldi.

Gazze'de binlerce Filistinliyi katleden İsrail, savaşı Ortadoğu geneline yaymaya devam ediyor. Lübnan'da Hizbullah'ın üst düzey isimlerine yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, saldırıların genişletilmesi için harekete geçti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Hizbullah'a karşı askeri harekâtın genişletilmesi emrini verdim" dedi.

İsrail merkezli Ynet'in haberine göre Savunma Bakanı Yoav Gallant, Safed'deki Kuzey Ordu Komutanlığında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"NEREDE SAKLANIRLARSA SAKLANSINLAR BULACAĞIZ"

Hizbullah'ı püskürtmek yerine artık sıkı takibe geçtiklerini söyleyen Gallant, "Nerede saklanırlarsa saklansınlar, Şam veya daha da ötesi fark etmez onlara (Hizbullah) ulaşacağız. Saldırı oranını artıracağız ve operasyonlarımızı genişleteceğiz. Kuzey Komutanlığındaki İsrail ordusuna talimat verdim" dedi.

Gazze'deki ateş Ortadoğu'ya yayılıyor! İsrail, Hizbullah'a karşı saldırı emri verdi - 1. Resim

Gallant, Hizbullah'a yönelik saldırılara ilişkin ABD Savunma Bakanı Austin ve ABD elçisi Amos Hochstein'ın bilgilendirildiğini kaydetti.

EMİR HALEP SALDIRISININ ARDINDAN GELDİ!

Öte yandan Gallant'ın söz konusu açıklamaları, İsrail'e ait insansız hava araçlarının Lübnan'ın Sur kentinin Bazuriye beldesi yolu üzerinde bir araca düzenlediği saldırıda Hizbullah mensubu Ali Abd Hasan Naim'in öldürülmesi ve savaş uçaklarının Suriye'nin Halep vilayetindeki uluslararası havalimanı ile savunma fabrikalarını hedef aldığı iddia edilen saldırıların ardından geldi. Halep'teki hava saldırılarında aralarında Hizbullah üyelerinin de olduğu en az 42 kişi ölmüştü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi, Çeviri,
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