Kapalı kapılar arkasında Gazze görüşmesi! ABD savaş sonrası için "çok uluslu güç" planı yapıyor

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail'in en büyük destekçisi ABD kapalı kapılar arkasında görüşmeler yaptığı öne sürüldü. İddialara göre ABD, Gazze savaş sonrası için "çok uluslu güç" planı yapıyor.

Filistin topraklarını zorla gasp eden katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana 45 km²'lik Gazze Şeridi'nde katliam yapıyor. İsrail'in gıda yardımlarını engelleyerek açlığa mahkum ettiği Gazze'de binlerce Filistinli Ramazan ayını kıtlık içinde geçiriyor. İsrail, karadan, havadan ve denizden yaptığı saldırılarda 33 binden fazla Filistinli ölürken, ABD Başkanı Biden yönetiminin kapalı kapılar arkasında savaş sonrası için Gazze planı yaptığı öne sürüldü.

ABD GAZZE'DE SAVAŞ SONRASI İÇİN GÖRÜŞME YAPIYOR

ABD merkezli medya kuruluşu Politico Biden yönetiminin kapalı kapılar ardında Gazze'nin geleceği ile ilgili seçenekleri tartışıyor. Politico'nun ismini vermediği 2'si ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) 4 resmi yetkiliyle görüştüğü habere göre yetkililerden biri, "Kriz sona erdikten sonra Gazze'deki geçici yönetim ve güvenlik yapılarına yönelik çeşitli senaryolar üzerinde ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Hem İsraillilerle hem de ortaklarımızla, zamanı geldiğinde Gazze'de önemli unsurlar hakkında bir dizi görüşme yaptık." ifadelerine yer verildi.

GAZZE İÇİN ÇOK ULUSLU GÜÇ PLANI

Seçeneklerin hiçbirinde ABD askerinin sahaya inmesinin planlanmadığına işaret edilen haberde, bunun yerine Pentagon'un, Filistinli bir barışı koruma ekibi alternatifi de dahil diğer ülkelerin de katılacağı Gazze'deki güvenlik gücünü finanse etmeyi değerlendirdiği vurgulandı.

İSRAİL SICAK BAKMIYOR

İsrail tarafının Gazze'de olası bir güvenlik gücü oluşturulması tartışmalarına sıcak bakmadığına işaret edilen haberde, bazı İsrailli yetkililerin Gazze'yi tekrar işgal etmeyi dile getirdiği ancak ABD'nin bu seçeneğe karşı çıktığı öne sürüldü.