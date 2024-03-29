"Filistin'de soykırım yapıyorsun, ellerin kanlı!" Biden'a New York'ta Gazze protestosu!

ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta düzenlenen bağış kampanyasında konuştuğu sırada protesto edildi. Biden'in konuşması protestocuların "Filistin'de soykırım yapıyorsun, ellerin kanlı!" sloganlarıyla defalarca kesildi.

Gazze'de katliam yapan İsrail'in en büyük destekçisi olan ABD, bir yanda ateşkes söylemleri yaparken diğer yanda Netanyahu yönetimine koşulsuz yardımlarını sürdürüyor. 7 Ekim'den bu yana binlerce ton askeri teçhizat sağlayan, bölgeye savaş gemileri gönderen ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta protestocuların hedefindeydi.

BIDEN'IN ELLERİNDE FİLİSTİNLİLERİN KANI VAR

2024 Başkanlık Seçimleri çerçevesinde New York'ta düzenlenen bağış kampanyasında konuşan Biden'ın sözleri protestocuların "soykırım yapıyorsun, ellerin kanlı" sloganlarıyla defalarca kesildi.

Sosyal medyada paylaşılan bazı cep telefonu görüntülerinde bir kadının, "Kendinden utanmalısın Biden, sen Filistin'de soykırım yapıyorsun, ellerin kanlı." diye bağırdığı duyuldu.

OBAMA VE CLINTON DA PROTESTO EDİLDİ

Demokrat Partili aktivist kadın, güvenlik güçleri tarafından hızlıca salondan uzaklaştırıldı.

Biden ve ona destek için geceye katılan eski başkanlar Barack Obama ile Bill Clinton'ın konuşmaları, diğer protestocular tarafından kesilmeye devam edildi.

SALONUN DIŞINDA DA GÖSTERİLER VARDI

Bağış kampanyası devam ederken salonun dışında, "Biden'ı Terk Edin" Hareketi tarafından organize edilen protestoda ise yüzlerce kişi, Gazze ve Filistin lehine sloganlar attı.

Öte yandan İsrail bayrağı giyen iki karşıt protestocunun, Filistin yanlısı kalabalık grubun arasında girmesi tansiyonu yükseltirken yaşanan arbede polis tarafından bastırıldı.