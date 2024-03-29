Gazze'de son durum... İsrail 3 ayrı noktada sivilleri hedef aldı

İsrail'in, aylardır kara, hava ve denizden saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde can kaybı ve insani dram derinleşti. Can kaybı 32 bin 623'e yükselirken Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu söyledi. İsrail Gazze'de sivillerin bulunduğu 3 ayrı noktayı vurdu. Saldırılarda sivillere yardım ulaştırmakla görevli 10 polis dahil 25 Filistinli hayatını kaybetti.

Canlı Anlatım Özeti İSRAİL GAZZE'DE 3 AYRI NOKTADA SİVİLLERİ HEDEF ALDI

171 BM ÇALIŞANI ÖLDÜRÜLDÜ

BM'DEN TEL AVİV ÇAĞRISI

İSRAİL'İN ÖLDÜRDÜĞÜ HİZBULLAH MENSUBU SAYISI 261'E YÜKSELDİ

150'DEN FAZLA HRİSTİYAN DİN ADAMI GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTI

İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İSRAİL ORDUSU ŞUCAİYE SPOR KULÜBÜNÜ VURDU: 10 ÖLÜ, 30 YARALI

CAN KAYBI ARTTI

MOSSAD BAŞKANI'NIN ATEŞKES ÖNERİSİNİ NETANYAHU REDDETTİ

JAPONYA, UNRWA'YA FİNANSMANI YENİDEN BAŞLATACAK

HAMAS'TAN UAD KARARINA İLK YORUM

ABD'DEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

29.03.2024 19:10

İSRAİL GAZZE'DE 3 AYRI NOKTADA SİVİLLERİ HEDEF ALDI

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki El Shejaiya bölgesinde 2 ayrı saldırı düzenledi. Saldırılarda sivillere yardım ulaştırmakla görevli 10 polisin de aralarında bulunduğu 17 kişi hayatını kaybetti.

Saldırılarına bölgenin dört bir yanında da devam eden İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı’nda bir eve düzenlediği hava saldırısında ise 8 Filistinli öldü.

29.03.2024 15:00

🔴171 BM ÇALIŞANI ÖLDÜRÜLDÜ

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun 6 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, 171 çalışanının öldüğünü duyurdu.

29.03.2024 14:48

🔴BM'DEN TEL AVİV ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) "Gazze'ye insani yardımların engelsiz ulaştırılması" başta olmak üzere aldığı kararların uygulanması için Tel Aviv yönetimine baskı çağrısında bulundu.

🔴 29.03.2024 14:15

İSRAİL'İN ÖLDÜRDÜĞÜ HİZBULLAH MENSUBU SAYISI 261'E YÜKSELDİ

Hizbullah, İsrail ile çatışmalardaki yeni kayıpları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, kimlik bilgilerine yer verilen 6 Hizbullah mensubunun çatışmalarda öldükleri ifade edildi. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır üzerinde yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 261’e yükseldi.

🔴 29.03.2024 13:20

150'DEN FAZLA HRİSTİYAN DİN ADAMI GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTI

Hristiyanların kutsal bayramı Paskalya öncesi, dünyanın dört bir yanından 150'den fazla kilise temsilcisi, dini organizasyon yöneticisi ve cemaat temsilcisi, Gazze'de kalıcı ateşkes ve İsrail'e silah satışının durdurulması çağrısı yaptı.

🔴 29.03.2024 12:40

İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Han Yunus kentine düzenlenen saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. İsrail saldırıları sonucu aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu yaralı ve hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi'ne getirildi.

🔴29.03.2024 12:10

İSRAİL ORDUSU ŞUCAİYE SPOR KULÜBÜNÜ VURDU: 10 ÖLÜ, 30 YARALI

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri insansız hava araçlarıyla Gazze kentinin doğusundaki Şucaiye Spor Kulübünü bombaladı. Saldırıda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti, 30'u da yaralandı.

🔴29.03.2024 11:42

CAN KAYBI ARTTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 623'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

29.03.2024 06.19

🔴 MOSSAD BAŞKANI'NIN ATEŞKES ÖNERİSİNİ NETANYAHU REDDETTİ

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, Mossad Başkanı David Barnea'nın Hamas'la esir takası anlaşması yapılması olasılığını önerdiğini ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bunu reddettiğini belirtti.

Kanal, adı açıklanmayan özel kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Barnea'nın anlaşmaya varılma olasılığına inandığını söylediğini aktarırken, Netanyahu'nun sunulan ayrıntılara itiraz ettiğini kaydetti.

Barnea'nın imzalanabileceğine inandığı anlaşmanın ayrıntıları arasında, kanala göre 40 İsrailli esirin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeydeki sakinlerin başka şartlar olmaksızın evlerine dönmesi yer alıyor.



Mossad Başkanı David Barnea

Kanal, Başbakan'ın anlaşmayı İsrail açısından "zayıf" bulduğunu belirterek, Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah'ın işgali için hazırlık yapılması talimatını verdiği bilgisine yer verdi.

Aynı kaynağa göre, İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz ve Gadi Eisenkot, Barnea'nın pozisyonunu destekledi ancak bu Netanyahu'nun anlaşmaya karşı çıkmasını ve reddetmesini engellemedi.

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 18 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti. İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

Heyette, İsrail ordusunda kaçırılanlar ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.

29.03.2024 06.08

JAPONYA, UNRWA'YA FİNANSMANI YENİDEN BAŞLATACAK

Japonya, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımların başlatılması için koordinasyon hedefliyor.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Tokyo'ya gelen UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile görüşmesinde, ajansa sağlanan yardımların önemine değindi.

Bakanlık açıklamasına göre görüşmede Kamikava, "değerli bir kaynak" şeklinde nitelediği UNRWA'ya yardımların, Japon vergi mükelleflerince finanse edildiğini vurguladı.

Kamikawa, "fon akışlarının şeffaflığı ve izlenebilirliği ile (ajans) personelinin tarafsızlığının" sağlanması için UNRWA'da etkili yapısal reformlar gerçekleştirilmesini istedi.

29.03.2024 06.00

HAMAS'TAN UAD KARARINA İLK YORUM

Hamas, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail’in, Gazze’ye insani yardımların engelsiz ulaştırılmasını sağlamasına ve Filistinlilerin haklarını ihlal etmemesine ilişkin kararının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "UAD'nin, Gazze'ye yardım girişini öngören kararının ölü bir mektup olarak kalmaması için açlığı sivillere karşı bir silah olarak kullanan faşist işgale bu kararı bir an önce hayata geçirme zorunluluğunu getirecek uluslararası toplum tarafından dayatılan bir yürütme mekanizması eşlik etmelidir." denildi.

Söz konusu karara rağmen İsrail'İn Filistin halkına yönelik "acımasız soykırım savaşını" sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, tüm uluslararası kararları görmezden gelmeye devam ediyor. Bu davranış, Gazze Şeridi'nde çocuklara ve savunmasız sivillere karşı işlenen tüm suçlara ortak olan ABD yönetiminin kendisine sağladığı kılıf sayesinde bu terör örgütünün hukukun ve sorumluluğun üstündeymiş gibi davrandığını teyit etmektedir."

29.03.2024 05.35

ABD'DEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de iki Filistinli sivilin İsrail askerlerince öldürülüp buldozerlerle kuma gömülmesinden "çok rahatsız" olduklarını belirterek, olayın soruşturulması gerektiğini bildirdi.

Al Jazeera kanalında önceki gün yayınlanan haberde İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmeye çalışan iki Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü ve daha sonra buldozerlerle sürükleyerek kuma gömdüğü görüntüler yayınlanmıştı.

Söz konusu olayı "savaş suçu" olarak niteleyen birçok uzman, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği bu ve bunun gibi suçları BM'nin soruşturmasını talep etmişti.

29.03.2024 00.36

KASSAM TUGAYLARI, İSRAİL ASKERLERİNİ VURDU

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait askeri araçları vurduğunu ve askerlerin bulunduğu bir evi patlattığını duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Tel el-Heva'da 2, Karara'da ise 1 olmak üzere İsrail ordusuna ait 3 Merkava tipi tank ile 1 buldozerin Yasin-105 roketiyle hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Karara bölgesinde İsrail askerlerinin bulunduğu bir evin bombayla patlatıldığı, içerdeki askerlerin ise öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusuna ait bir helikopterin, patlatılan evdeki ölü ve yaralı askerleri almak için bölgeye indiği aktarıldı.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, son 24 saatte Gazze'de 8 askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Yer: Gazze