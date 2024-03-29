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Erdoğan'dan çok sert Gazze tepkisi: Fırsatçıların ahlaksız söylemlerine prim vermeyin

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan&#039;dan çok sert Gazze tepkisi: Fırsatçıların ahlaksız söylemlerine prim vermeyin

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sancaktepe mitinginde halka hitap ediyor. Erdoğan, "İnsanımızın Gazze hassasiyetini istismar etme peşinde koşan fırsatçıların, ahlaksız ve asılsız söylemlerine prim vermeyin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da seçim çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan, Sultanbeyli'nin ardından Sancaktepe mitinginde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Öncelikle Ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Fakir fukarayı daha fazla kollamamız gereken günlerden geçiyoruz.

"41 TONDAN FAZLA YARDIM GÖNDERDİK"

Filistin'den Suriye'ye kadar dünyanın birçok yerinde kardeşlerimiz ciddi sıkıntılar çekiyor. İsrail'in zalim hükümeti Gazze'deki kardeşlerimizi katlediyor. Bu müstesna zamanlarda ellerimizi Gazzeli mazlumlar için ellerimizi semaya açıyoruz. İnsani yardımlarımızla da Gazzelilerin yanındayız. 41 tondan fazla yardımı uçaklarla ve gemilerle gönderdik. Dün de sekizinci yardım gemisini 3 bin ton tutarında 125 bin gıda kolisiyle Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a sevk ettik.

BM Güvenlik Konseyi'nin acil ateşkes kararından sonra İsrail üzerindeki baskının artırılması için yoğun çaba harcıyoruz. İnsanımızın Gazze hassasiyetini istismar etme peşinde koşan fırsatçıların, ahlaksız ve asılsız söylemlerine prim vermeyin" 

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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