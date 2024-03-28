Cumhurbaşkanı Erdoğan hem şaşırdı hem güldürdü: Boya bak boya

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Mart 2024 18:06 - Güncelleme: 28 Mart 2024 18:14 - Güncelleme:

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Seçim öncesi son mitingini Kocaeli'de gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki metrelik boyuyla Kartepe Belediye Başkanı ve adayı Mustafa Kocaman'ı yanında görünce şaşkına döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boya bak boya, Cumhurbaşkanı'ndan daha uzun" diyerek Kocaman'a takıldı.