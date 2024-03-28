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Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan hem şaşırdı hem güldürdü: Boya bak boya

Cumhurbaşkanı Erdoğan hem şaşırdı hem güldürdü: Boya bak boya

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan hem şaşırdı hem güldürdü: Boya bak boya

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Seçim öncesi son mitingini Kocaeli'de gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki metrelik boyuyla Kartepe Belediye Başkanı ve adayı Mustafa Kocaman'ı yanında görünce şaşkına döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boya bak boya, Cumhurbaşkanı'ndan daha uzun" diyerek Kocaman'a takıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi düzenlediği mitinglerin finalini bugün Kocaeli'de yaptı.

"BOYA BAK BOYA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar verdi. Konuşmasının sonunda ise Erdoğan, ilçe adaylarını tek tek sahneye çağırdı. İki metrelik boyu ile Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ı yanında gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boya bak boya, Cumhurbaşkanı'ndan daha uzun" diyerek başkan Kocaman'a takıldı.
O anlar alanda bulunanları gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hem şaşırdı hem güldürdü: Boya bak boya - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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