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Haberler > Politika > Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırıkkale'ye inancı tam! "CHP’ye oy verme yanlışına düşmez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırıkkale'ye inancı tam! "CHP’ye oy verme yanlışına düşmez"

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırıkkalelilere telefondan seslendi. "Kırıkkale CHP'ye oy verme yanlışına Allah'ın izniyle düşmez. Ben buna inanıyorum" diyen Erdoğan, pazar günü kentten müjdeli haberi beklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlere kısa bir süre kala yoğun programı kapsamında bugün Diyarbakır ve Batman mitinglerine katıldı. Mitinglerin ardından İstanbul'a dönen Erdoğan, Kırıkkale'de düzenlenen bir iftar programına telefonla katıldı.

AK Parti Kırıkkale Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Saygılı ile telefonda görüşen ve katılımcılara telefonda seslenen Erdoğan, "Rabbim gerek iftarlarınızı gerek teravihlerini kabul buyursun" dedi.

"MÜJDEYİ PAZAR GÜNÜ SİZLERDEN BEKLİYORUM"

"Şimdi artık seçime doğru yaklaştık" diyen Erdoğan, "Sandığın sesleri geliyor ve siz bu sandığı Kırıkkale’de patlatmak suretiyle tekrar zaferle çıkmayı hedefleyeceğinize inanıyorum. Kırıkkale’deki bu müjdeyi Pazar günü sizlerden bekliyorum" diye konuştu.

"KIRIKKALE CHP'YE OY VERME YANLIŞINA DÜŞMEZ"

Diyarbakır ve Batman mitinglerinin ardından İstanbul'a geçtiğini ifade eden Erdoğan, "Batman'dan az önce İstanbul’a indim. Yarın da inşallah Bursa ve Kocaeli’de programlarım var. Oralara katılacağım. Artık seçim öncesi son turlarım olacak. Kırıkkale’den müjdeyi bekliyorum. Bu vesileyle de gerek Mehmet kardeşimi gerekse tüm Kırıkkaleli kardeşlerimi, zafer edası içerisinde kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasının sonunda, "Kırıkkale, CHP’ye oy verme yanlışına Allah’ın izniyle düşmez. Ben buna inanıyorum" dedi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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