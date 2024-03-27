CHP lideri Özel'de Sarıyer paniği! Özel'den Şükrü Genç'e adaylıktan çekilme çağrısı

CHP lideri Özgür Özel, partiden ayrılarak bağımsız aday olan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e çağrıda bulundu. AK Parti'nin Sarıyer'de kazanma riski olduğunu belirten Özel, "Adaylıktan çekil, pazartesi rozetini takayım" dedi.

Yerel seçimlerde CHP tarafından aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Şükrü Genç'e CHP liderinden çağrı geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Şükrü Genç'e, "Adaylıktan çekil, pazartesi rozetini takayım" dedi.

Sarıyer'deki halk buluşmasında konuşan Özel, şöyle konuştu:

"Bu partinin nasıl kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise, amblemi 6 oksa, Genel Başkanı Özgür Özel ise bu partinin Sarıyer adayı da Oktay Aksu'dur. Şu anda CHP'nin adayının karşısında adaylaştığınız için AK Parti'nin gelme tehlikesi var. Sen hem partiye, Sarıyer gibi bir yere AK Parti'li birini getirmeye, bu riske alet olacaksın, 'günü gelince partiye döneceğim' diyeceksin, yok öyle yağma.

Son çağrımdır, partinin genel başkanı olarak. Geçmişte aradım, 'Yapma Başkanım' dedim. Aradım, 'Yapma, büyüğümüzsün' dedim. 'Gel genel merkezde birlikte çalışalım' dedim. Şimdi iş geldi son 4 güne. Kapıda AK Parti tehlikesi, kazanma ihtimali sıfır. Oktay Aksu kazanıyor, AK Parti tehdit ediyor. Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen bugün yarın açıklamanı yaparsın. Çekilirsin, pazartesi günü gelirim rozetimi kendim takarım. Yok, şimdi çekilmedin, pazara getirdin, bize korkulu rüyayı gördürttün, pazar günü seçimi kazandık, ondan sonra 'Döneyim.' Vallahi kusura bakma, affetmeyiz, affedemeyiz, affedemeyiz."