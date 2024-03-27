Diyarbakırlı teyzeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek! 'Sandıkları patlatacağız'

"DİYARBAKIR'DA SANDIKLARI PATLATACAĞIZ"

Miting alanında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet eden Erdoğan, teyzenin, "Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız" demesi üzerine, "Allah'ın izniyle. Ben sana inanıyorum" dedi.

Yaşlı teyzenin "20 yıldır seninle beraberim" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize ne düşüyorsa her şeyi yapmaya hazırız" cevabını verdi.

ERDOĞAN'DAN 'İHTİYAÇLARI KARŞILANSIN' TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teyzenin bazı sağlık problemlerinin olduğunu söylemesi üzerine, yanındakilere, yaşlı teyzenin ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi.

Yaşlı teyze, "Mezara kadar Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ım var devletim var, yeter bana" ifadelerini kullandı.