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Haberler > Gündem > Diyarbakırlı teyzeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek! 'Sandıkları patlatacağız'

Diyarbakırlı teyzeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek! 'Sandıkları patlatacağız'

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Diyarbakır'daki mitingi sonrasında kendisini bekleyen yaşlı bir teyze ile sohbet etti. Erdoğan, yaşlı teyzenin tüm ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı. Mitingin sona ermesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini bekleyen yaşlı teyze ile görüştü, ayaküstü sohbet etti.

"DİYARBAKIR'DA SANDIKLARI PATLATACAĞIZ"

Miting alanında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet eden Erdoğan, teyzenin, "Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız" demesi üzerine, "Allah'ın izniyle. Ben sana inanıyorum" dedi.

Yaşlı teyzenin "20 yıldır seninle beraberim" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize ne düşüyorsa her şeyi yapmaya hazırız" cevabını verdi.

Diyarbakırlı teyzeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek! 'Sandıkları patlatacağız' - 1. Resim

ERDOĞAN'DAN 'İHTİYAÇLARI KARŞILANSIN' TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teyzenin bazı sağlık problemlerinin olduğunu söylemesi üzerine, yanındakilere, yaşlı teyzenin ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi.

Yaşlı teyze, "Mezara kadar Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ım var devletim var, yeter bana" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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