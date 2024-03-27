Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da dikkat çeken mesajlar: Terörle arasına mesafe koyan herkesle oturur konuşuruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır mitinginde konuştu. "Diyarbakır'da bu kardeşinize yüzde 28.5, CHP adayına yüzde 71.5 oy çıkmışsa üzerinde düşünmemiz gerekir." diyen Erdoğan, "DEM, benim Kürt kardeşlerimin oylarını işporta pazarına çıkardı. Seçmenin ne düşündüğünü merak eden yok, kirli pazarlıklar var." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Biz terörle arasına mesafe koyan herkesle oturur konuşuruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.



"CHP VE DEM KİRLİ BİR İTTİFAK KURDU"

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bugün 70 bin kişi alanda.

Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan seçimlerde Diyarbakır'da hem milletvekilliği seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığında arzu ettiğimiz oy oranlarına ulaşamadık ancak seçim sonucunun sizin de içinize sinmediğine gönlünüzü mutlu etmediğine inanıyorum. İşte bu alan onu söylüyor. Öyle ya Diyarbakır'da bu kardeşinize yüzde 28,5 ve tek parti faşizminin bugünkü temsilcisi CHP adayına yüzde 71,5 oy çıkmışsa durup üzerinde mutlaka düşünmemiz lazım.

Bölgede İslam’a kapılarını ilk açan şehir Diyarbakır’la aynı sevdaya, aynı geçmişe mensup olmaktan dolayı iftihar duyuyorum. Bu kardeşliği bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek.

Diyarbakır halkının iradesini götürüp artık siyasetten emekli olan CHP adayına payanda yapanların hangi projenin parçası olduğu açık değil mi? Bugün aynı oyunu İstanbul'da, Mersin'de başka yerlerde yine oynuyorlar. 'Kent uzlaşısı' adı altında kirli bir ittifak kurdular. Ama her iki partideki bir avuç siyaset baronu ne olup bittiğini bilmiyor. Bavul bavul dolarlar, bavul bavul avrolar bu paralar nereden geliyor nereye gidiyor meclis üyelikleri neyle satın alınıyor, hangi şirketler bunları paylaşıyor, bir yerde ilkeli bir ittifaktan söz edilebilir mi?

DEM, benim Kürt kardeşlerimin oylarını işporta pazarına çıkardı. Seçmenin ne düşündüğünü merak eden yok, kirli pazarlıklar var.

"terörle arasına mesafe koyan herkesle oturur konuşuruz"

Benim Kürt kardeşlerim aşağılanmayı, hakareti, yok sayılmayı asla hak etmiyor.

Yaptığımız reformları beğenmeyip ortalığı ayağa kaldıranlar CHP'li yöneticilerin faşizm kokan açıklamalarına sessiz.

Çukur eylemleriyle Sur'u mahvederken, kimsenin burnunu kanatmadan meseleyi çözmenin mücadelesini vermedik mi?

Yolların altına mayın döşeyip masumları öldürmeyi planlarken, biz şehirlerimizi kalkındırmayı planlayıp hayata geçirmedik mi?

Sizi ağaların, şeyhlerin devletin zulmünden kurtarma vaadiyle, demokratik siyaset palavralarıyla oylarınıza ipotek koydular.

Gelin Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edelim. AK Parti ile ötekilerin farkı o kadar açık ki izaha gerek duymuyorum.

Biz terörle arasına mesafe koyan herkesle oturur konuşuruz. Bu ülkeye 40 yılda terörle bedel ödetildi. Bir 40 yıla daha müsaade etmeyiz. İpleri başkalarının ellerinde olmayanlarla oturur konuşuruz.

CHP'yi Kürt kardeşlerimize 'umut' diye pazarlıyorlar. Tek parti faşisti CHP'yi allayıp, pullayıp size pazarlıyor.

İnşallah 31 Mart Kürt kardeşlerimizin şehirlerinin geleceğine karar vereceği bir dönüm noktası olacaktır.

Marjinalleri Kürt kardeşime patron yapanların gideceği yol yok.

25 yılda Diyarbakır'a 265 milyar TL'yi aşan yatırım yaptık.

Ayrıntılar geliyor...