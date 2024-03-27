Erdoğan, 'Altılı Masa' için 'siyaset mühendisleri' dedi ve ekledi: Milletimizin verilmiş sadakası varmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitingi turu kapsamında Batman'da konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Meydana gelmeden önce katılımın ne kadar olduğunu sordum. 50 bin kişi var. Meydanlara sığmayan sevdanız için her birinize teşekkür ediyorum. Mevlam aramızdaki muhabbeti daim eylesin diyorum.

'İSRAİL'İN ALINAN KARARA UYMASI İÇİN BASKI ARTIRILMALI'

Terör devleti İsrail'in Filistinli masumlara yönelik katliamı yüreğimizi dağlıyor. Filistin halkı destansı direnişleri ile tüm dünyaya insanlık, onur ve cesaret dersi verdi. Neredeyse 6 aydır aralıksız süren katliamın ardından önceki gün BMGK acil ateşkes kararı aldı. İsrail'in alınan karara uyması için bu ülke üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Gazzeli kardeşlerimizin bir an önce huzura kavuşması için her türlü çabayı göstereceğiz.

MUHALEFETE SERT TEPKİ

Altılı Masa dediler. Siyaset mühendisleri tarafından kurulup yıkıldılar. Cumhur İttifakı yoluna kararlı şekilde devam ederken, Altılı Masa'dan eser yok. Ne diyelim, milletimizin verilmiş sadakası varmış.

Altılı Masa denilen yamalı bohçayı bunlara umut diye pazarlayanlar, bunların içlerini boş olduklarını zaten biliyorlar.

'EMEKLİLERİN SIKINTISININ FARKINDAYIZ'

Yılın ikinci yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi uygularının etkisini göreceğiz. Emeklilerin de sıkıntısının farkındayız. Samimiyetimizi bugüne kadar attığımız adımlarla ortaya koyuyoruz. Emeklilerimize 1 defa mahsus 5'er bin lira ödeme yaptık. Bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik.

Geçen hafta kamu bankalarımızla görüşerek banka promosyonlarının da güncellenmesini sağladık.

'DEPREMLE İLGİLİ YÜKÜMÜZ AZALDIKÇA ELİMİZ BİRAZ DAHA RAHATLAYACAK'

Tüm hanelere sağladığımız 25 metreküplük ücretsiz doğalgaz desteğimiz devam ediyor. Toplam 87 milyar liralık destek vermiş olduk. Enflasyon düştükçe ve depremle ilgili yükümüz azaldıkça elimiz biraz daha rahatlayacak.

'PARA SAYMA' GÖRÜNTÜLERİNE TEPKİ: PARALARIN NEREDEN GELDİĞİ NEREYE GİTTİĞİ BELLİ DEĞİL

Muhalefet yalan söyleyerek emeklilerimizi bize karşı kışkırtmaya çalışıyor. Her gün haktan, hukuktan bahsediyorlar ancak valizler dolusu dolarlar, avrolar, paraların nereden geldiği; nereye gittiği belli değil. Açıklayamıyorlar. Emeklilerin, kara paranın hesabını vermeyenlerin sözlerine itibar etmeyeceğine inanıyorum.

Batman'a son 21 yılda 91 milyar lira kamu yatırımı yaptık.

Ayrıntılar hazırlanıyor...