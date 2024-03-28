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Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de konuştu: Yatırım ve kalkınma hamlelerimiz kesintiye uğramayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de konuştu: Yatırım ve kalkınma hamlelerimiz kesintiye uğramayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnanıyorum ki Kocaeli bir kez daha eser ve hizmet diyecek. Büyükşehirde ve ilçelerde bir yol kazasına mahal vermeyeceğimize inanıyorum. Yatırım ve kalkınma hamlelerimizi kesintiye uğratmadan sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı'nda düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. Kalabalığı en kalbi duygularıyla hürmet ve muhabbetle selamladığını kaydeden Erdoğan, "Haçlı sürülerine göğsünü siper eden, şehitler bucağı fetihler ocağı Kocaeli'yi bugün bir kez daha saygıyla selamlıyorum." ifadesini kullandı.

"Adın koca, gönlün yüce/Güzelsin bir uçtan diğer uca/ Cümle cümle, hece hece dilimdesin Kocaeli" dizelerini seslendiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin iftihar tablosu Kocaeli sadece dilimizde değil aynı zamanda gönlümüzün başköşesinde. Bizi bağrımıza bastığınız, bizi gönlünüzde misafir ettiğiniz için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Kocaelili kardeşlerime 14-28 Mayıs seçimlerindeki güçlü destekleri için teşekkür ediyorum. Kocaeli'de Cumhur İttifakı olarak milletvekilliğinde yüzde 54, Cumhurbaşkanlığında yüzde 54,3 oy oranlarına ulaştık. 31 Mart seçimlerinde bu oranları inşallah çok daha yukarıya taşımaya var mıyız? Buna hazır mıyız? Karşımdaki şu muhteşem tablo bir, zaten bunu söylüyor. Burada 31 Mart gecesi kazanılacak zaferin müjdesini görüyorum. İnanıyorum ki Kocaeli bir kez daha eser ve hizmet diyecek. Kocaeli'nin tercihini çok net bir şekilde Cumhur İttifakı'ndan, gerçek belediyecilikten yana yapacağına inanıyorum. Büyükşehirde ve ilçelerde bir yol kazasına mahal vermeyeceğimize inanıyorum. Yatırım ve kalkınma hamlelerimizi kesintiye uğratmadan sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de konuştu: Yatırım ve kalkınma hamlelerimiz kesintiye uğramayacak - 1. Resim

Yankısı tüm Marmara Bölgesi'nde duyulacak bir ses verilmesini isteyen Erdoğan'ın, "Sanayinin, üretimin, ticaretin şehri Kocaeli. Milli iradenin yıkılmaz kalesi Kocaeli. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar, ana kademe, kadın kolları, gençler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hanımlar, var mıyız? Gençler var mıyız? Kocaeli'yle birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?" sözlerine, kalabalık, hep bir ağızdan "Evet" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte benim dostum, yol arkadaşım Kocaeli bu. İşte bizi asla yalnız bırakmayan, vefa abidesi Kocaeli bu. Rabb'im sizlerden razı olsun." diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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