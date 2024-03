Emekli maaşlarına düzenleme yolda... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında tekrar masaya yatıracağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa mitinginde konuştu. "Yaşadığı sıkıntılardan dolayı sitemini dile getiren vatandaşlarımız haklıdır" diyen Erdoğan, "Temmuz ayında emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız." diye konuştu. Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Erdoğan, "CHP'nin ihtirasları DEM'i de için hallaç pamuğuna çevirdi. Kimi 'kendimize oy verelim', kimi 'CHP'nin kuyruğuna takılalım' diyor. Yani her kafadan bir ses çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Şu anda alanda 90 bin kişi var. Bursa ile birlikte Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyoruz. Bursa'nın yalanla dolanla işi olmaz.

Pazar günü sandıkları gümbür gümbür patlatacağız.

Yerli otomobil markamız Togg başta olmak üzere ülkemizin prestij eserlerine ev sahipliği yapıyor. Bursa'ya da böylesi yakışır. İnşallah bursa 31 Mart'taki tercihi ile bu duruşunu belediye yönetimlerine de yansıtacaktır. Biz de başkanlarımız ile el ele verip Bursa'nın önünde yeni bir dönem açmayı planlıyoruz.

Gazze'de oluk oluk akan Müslüman kanı karşısında kör, sağır kesilenler, yarın bizim başımıza benzer bir felaket gelse, emin olun, aynısını yapacaklar.

"CHP'NİN İHTİRASLARI DEM'İ DE İÇİN HALLAÇ PAMUĞUNA ÇEVİRDİ"

Ülkemiz muhalefetinin anlamadığı, anlamak istemediği, anlasa bile önemsemediği hakikat işte budur. İhtirasları öylesine gözlerini bürümüş durumda ki ülkenin ve milletin uzun vadeli çıkarlarının altına dinamit döşemekten çekinmiyorlar. Bu uğurda PKK'ya göz kırpıyorlar. Bu uğurda FETÖ'ye göz kırpıyorlar, bu uğurda emperyalist heveslere göz kırpıyorlar, bu uğurda her türlü hırsızlığa, arsızlığa yol veriyorlar.

Siyasi vizyon sıfır. Siyasi program hak getire, proje mevcut değil, icraat desten zaten yok. Buna karşılık muhalefet cenahında her türlü istismar, her türlü kirli pazarlık, her türlü entrika kol geziyor. CHP, çeşitli şehirlerde DEM'le hem de tabanına rağmen neyin karşılığı, hangi paylaşımların ürünü olduğu bilinmeyen karanlık ittifaklar kuruyor? Fakat bundan öylesine utanıyorlar ki saklamak için de kırk takla atıyorlar.

CHP'nin ihtirasları DEM'i de için hallaç pamuğuna çevirdi. Bu partide kimi diyor ki 'kendimize oy verelim', kimi diyor 'CHP'nin kuyruğuna takılalım'. Yani her kafadan bir ses çıkıyor. Toplam üye sayısı 500 bini bulmayan marjinal partiler, sağa sola talimat veriyor, istikamet çiziyor, seçmenin iradesine ipotek koyuyor. CHP'li faşist yöneticiler 'kapıdan giremezsiniz' diyerek zaten bunları her gün tokatlıyor. Bize karşı ortaklığı ayağa kaldıranlar, CHP'nin küstahlıkları karşısında susuyorlar.

EMEKLİ MAAŞLARI

Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız.

Yaşadığı sıkıntılardan dolayı sitemini dile getiren vatandaşlarımız haklıdır.

21 yılda nasıl 3 kat Türkiye'yi büyüttüysek, önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyütüp inşallah sözlerimizi fazlasıyla tutacağız."