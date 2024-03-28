Mustafa Turan kimdir? CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan hayatı ve biyografisi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan'ın hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. İşte, detaylar...

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan'ın hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Detaylar haberimizde...

MUSTAFA TURAN KİMDİR?

Mustafa Turan, 2 Kasım 1975 yılında Ödemiş Konaklı'da doğdu. İlk ve orta eğitimini tamamlayan Turan, lise eğitimini Ovakent'te tamamladı. 1993-1998 yılları arasında Adagüme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde çalıştı. Uzun yıllar Ödemiş Konaklıspor'da futbol oynayan ve yönetici olarka görev yapan Turan, 2005 yılından itibaren Adagüme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetim kurulu başkanlığını sürdürdü. Konaklı Belde Belediyesi Meclis Üyeliği, 2019 - 2023 yılları arasında Ödemiş Belediye Meclisi üyeliği ve Ödemiş Belediye Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. 2023 yılında CHP Ödemiş İlçe Başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Ödemiş Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.