Evsiz adam, tren kazasında ölen kişinin kopan bacağını yedi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde evsiz bir adam, tren çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişinin bacağını yerken kameralara yansıdı.

Kaliforniya’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Evsiz bir adam, tren kazası sonrası olay yerinde hayatını kaybeden bir kişinin bacağını yedi.

Geçtiğimiz Cuma günü Kalifıorniya’nın Wasco kentinde bir tren kazası meydana geldi. Trenin çarptığı yolcu canından olurken, bacağı da vücudundan ayrıldı. Tren istasyonunda yaşayan evsiz bir adamın yolcunun kopan uzvundan ısırıklar aldığı görüldü.

Jose Ibarra adlı görgü tanığı, “Onu ısırıyordu ve duvara falan vuruyordu. Bacaktaki deri sarkıyordu. Kemiği görebiliyordunuz” şeklinde konuştu.

TUTUKLANDI

Sokak kameralarına yansıyan görüntüler sonrası polis, bacağı yiyen adamın izini sürdü ve kaza mahallindeki delilleri ortadan kaldırdığı için onu tutukladı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kern bölgesi Şerif Ofisi memurları, evsiz adamın 27 yaşındaki Resendo Tellez olduğunu tespit etti.