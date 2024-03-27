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Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimde oyunu Üsküdar'da kullanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimde oyunu Üsküdar&#039;da kullanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye 5 gün sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek. Siyasi liderlerin de oy kullanacakları yerler belli oldu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede, hangi okulda oy kullanacak? İşte liderlerin oy kullanacağı adresler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta nerede oy kullanacağı merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan nerede oy verecek? İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NEREDE OY KULLANACAK?

Erdoğan, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3279 numaralı sandıkta kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimde oyunu Üsküdar'da kullanacak - 1. Resim

LİDERLER NEREDE OY VERECEK?

İstanbul'da olacak bir başka isim de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Kurtulmuş, Fatih'te sandığa gidecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu yılda Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise İstanbul'da sandık başına gidecek.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki seçimlerde İstanbul'daydı. Bu kez Akşener Ankara'da olacak. Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda sandık başında olacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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