Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimde oyunu Üsküdar'da kullanacak

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mart 2024 21:27 - Güncelleme: 27 Mart 2024 21:28 - Güncelleme:

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Türkiye 5 gün sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek. Siyasi liderlerin de oy kullanacakları yerler belli oldu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede, hangi okulda oy kullanacak? İşte liderlerin oy kullanacağı adresler...