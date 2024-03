Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin hâli gerçekten utanç verici

Muhalefeti topa tutan Erdoğan “İhtirasları öylesine gözleri bürümüş ki ülkenin ve milletin uzun vadeli çıkarlarının altına dinamit döşemekten çekinmiyorlar” dedi.

Pazar günü yapılacak yerel seçim mesaisini sürdüren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde CHP-DEM iş birliği, para kuleleri ve ekonomi vardı. Muhalefetin içinde bulunduğu durumu eleştiren Erdoğan “Siyasi program sıfır. Proje mevcut değil. İcraat desen zaten yok” dedi.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İhtirasları öylesine gözleri bürümüş durumda ki ülkenin ve milletin uzun vadeli çıkarlarının altına dinamit döşemekten çekinmiyorlar. PKK’ya göz kırpıyorlar. Bu uğurda FETÖ’ye göz kırpıyorlar, emperyalist heveslere göz kırpıyorlar. Bu uğurda her türlü arsızlık hırsızlığa yol veriyorlar. Siyasi program sıfır. Proje mevcut değil. İcraat desen zaten yok. Buna karşılık muhalefet cenahında her türlü istismar, kirli pazarlık her türlü entrika kol geziyor.

KARANLIK İTTİFAK KURUYORLAR

CHP çeşitli şehirlerde DEM’le neyin karşılığı hangi paylaşımların ürünü belli olmayan karanlık ittifaklar kuruyor. Bundan öylesine utanıyorlar ki saklamak için 40 takla atıyorlar. CHP’nin ihtirasları, DEM’in de içini hallaç pamuğuna çevirdi. Kimi diyor ki kendimize oy verelim, kimi diyor ki CHP’nin kuyruğuna takılalım. Yani her kafadan ses çıkıyor. Üye sayısı 500’ü bulmayan partililer sağa sola talimat veriyor.

Ülkemizin en büyük muhalefet partisinin içine düştüğü tutarsızlık, savrulma, kirlenmişlik hâli gerçekten utanç verici.

PARA KULESİNİ İZAH EDEMİYORLAR

Valizler, çantalar dolusu dolarlar, avrolar. Bunları saymaya bile yetişemiyorlar. Sayma görüntülerini kimse izah edemiyor.

Belediyelerde yaptıklarını görüyorsunuz. 5 yıldır iflas etmedikleri yer kalmadı. Sorunsuz ilerleyen sistemi bile devam ettiremediler. Yalanları ile sizleri kandırmanın peşindeler. Tüm samimiyet ve içtenlikle tüm hak ve hakkaniyetle size gerçeği söylüyor çözüm yolumuzu paylaşıyoruz. 21 yılda nasıl 3 kat Türkiye’yi büyüttüysek önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyütüp sözlerimizi fazlasıyla tutacağız. Yeter ki birliğimize beraberliğimize sahip çıkarak ülkemizin bütünlüğünde devletimizin bekasında gözü olanları sevindirmeyelim. Gerisi sadece gayret vakit ve planlama meselesidir.

EYT’NİN TAMİRİ ZAMAN ALACAK

Yapamayacağımız işleri asla söylemedik. Emeklilikteki yaş uygulaması gibi aslında içimize sinmeyen birtakım hususları bile milletimizden gelen yoğun talepler karşısında hayata geçirmekten kaçınmadık. Bu uygulamanın kamu maliyesine getirdiği yükün ve sosyal güvenlik sisteminin dengesine getireceği tamir epeyce zaman alacak.

Seçimlerde şehirlerinizi yönetecek başkanları seçmekle kalmayacaksınız, ülkemizin geleceğinde hangi siyaset tarzının önünün açılacağını da belirleyeceksiniz.

SANDIK HEPİMİZİN NAMUSUNA EMANETTİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan son il mitingini Kocaeli’de yaptı. Erdoğan “Siyasi görüşlerimiz, gönül verdiğimiz partiler, kökenimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir ama Türkiye, bizlerin ortak yurdu, çatısı, yuvasıdır. Sandığın itibarını hep birlikte koruyacağız. Sandık 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir” dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Hayatta pek çok şeyin telafisi olur ama sandığın telafisi olmaz. Pazar günü erkenden sandıklara koşacağız. Tercihimizi, göreve geldiğinde vaatlerinin arkasından duranlardan yana kullanacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı’na kaybettirerek CHP’ye kazandırmak için mesai harcayanlara karşı, yakınlarımızı lisanımünasip ile ikaz edeceğiz. Seçim döneminde yükselen siyasi tansiyonu farklı yerlere yönlendirmek isteyen odaklara karşı çok dikkatli olmalıyız.