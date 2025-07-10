Savaşın gölgesinden Kadıköy'e! Duran sonrası hedefte sürpriz golcü var

Jhon Duran transferinin ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanan Fenerbahçe, Inter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi ile ilgileniyor.

Al Nassr’dan Jhon Duran’ı transfer ederek yaz dönemine hızlı giriş yapan Fenerbahçe, yeni bir yıldız transferi için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, bu kez İtalya’dan gelen sürpriz bir isimle gündemde: Mehdi Taremi.

İTALYAN BASINI DUYURDU

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre; Fenerbahçe, Inter forması giyen İranlı golcü Mehdi Taremi ile ilgileniyor. Haberde, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’ın da deneyimli forvet için devrede olduğu belirtildi.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE KALMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sırasında Taremi, Dünya Kupası Eleme maçları öncesi ülkesine gitmişti. Ancak Tahran’da bulunduğu sırada yaşanan gelişmeler nedeniyle ülkesinden çıkamamış ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na katılamayacağı açıklanmıştı.

32 yaşındaki forvetin Inter ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Taremi, geçen sezon İtalyan ekibiyle çıktığı 43 maçta 3 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.