Fenerbahçe taraftarının dört gözle beklediği Asensio transferine rakip çıktı

Fenerbahçelilerin merakla beklediği Marco Asensio transferinde kötü bir haber geldi. İtalyan devi İnter, Paris Saint-Germain’in gözden çıkardığı yıldız için devreye girdi.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, Jhon Duran'ın ardından takıma bomba bir transfer daha yapmanın peşinde.

Gözünü dünya yıldızlarına diken Kanarya, PSG’nin yıldızı Marco Asensio'yu renklerine bağlamak istiyordu.

Sarı lacivertlilerin transferi için büyük uğraş verdiği PSG’nin yıldızı Marco Asensio için İnter devreye girdi.

Fransız ekibi oyuncuyu 10-12 milyon avro bandında bir rakama satmak isterken en önemli soru işareti oyuncunun yıllık 8 milyon avroluk ücreti. İnter bu konuda oyuncudan indirim bekliyor.