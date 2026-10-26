ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj ile başkanlık uçağında yaptığı yolculuk, Beyaz Saray'da beklenmedik bir tartışma başlattı. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Minaj'ı yeni basın sözcüsü olarak işaret eden bir paylaşım yaptı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Beyaz Saray'da göreve geldikten yalnızca beş gün sonra görevden alınan basın sözcüsü Katie Zacharia'nın ardından yeni bir isim arayışına başlanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Michigan ziyareti sırasında ise beklenmedik bir isim ortaya atıldı.

Ünlü rapçi Beyaz Saray Sözcüsü mü olacak? Trumpın iki danışmanı açıkladı

DÜNYACA ÜNLÜ RAPÇİ NİCKİ MİNAJ'I İŞARET ETTİLER

Trump yönetiminden iki isim, milyonlarca hayranı bulunan dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj'ı işaret etti.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, 25 Ekim'de X hesabından Nicki Minaj ile başkanlık uçağında yaptığı sohbetin videosunu paylaştı.

Görüntülerde Minaj, Trump'ın ekonomi ve dış politika alanındaki yaklaşımını överken Cheung kendisine çeşitli sorular yöneltti.

Ünlü rapçi Beyaz Saray Sözcüsü mü olacak? Trump'ın iki danışmanı açıkladı

Cheung, videonun üzerine şu mesajı yazdı:

"Hanımlar ve beyler, sanırım yeni Beyaz Saray Basın Sözcümüzü bulmuş olabiliriz!"

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Ünlü rapçi Beyaz Saray Sözcüsü mü olacak? Trumpın iki danışmanı açıkladı

TRUMP'IN İKİNCİ DANIŞMANI DA DEVREYE GİRDİ

Cheung'un paylaşımına Trump'ın danışmanlarından Alex Bruesewitz de katıldı.

Bruesewitz, Minaj'ın hayran kitlesi olan "Barbz"a seslenerek "Bu fikir hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye sordu.

Beyaz Saray'ın resmi X hesabı ise tartışmaya gözlerini açmış yüz emojisiyle karşılık verdi.

NICKI MINAJ SESSİZ KALMADI

Hakkındaki paylaşımları gören Nicki Minaj da sosyal medya hesabından karşılık verdi.

Ünlü rapçi, Cheung'un mesajını Amerikan bayrağı ve gülümseyen yüz emojileriyle yeniden paylaştı.

Minaj'ın cevabı, hayranları arasında Beyaz Saray'da görev alıp almayacağına ilişkin tartışmaları artırdı.

Rapçi ayrıca Air Force One'da çektiği görüntüleri "AirForceOneBarbie" etiketiyle paylaştı.

Ünlü rapçi Beyaz Saray Sözcüsü mü olacak? Trumpın iki danışmanı açıkladı

BEYAZ SARAY'DA SÖZCÜ KRİZİ YAŞANMIŞTI

Trump yönetiminin basın sözcülüğüne getirdiği Katie Zacharia, görevde yalnızca beş gün kaldıktan sonra ayrılmıştı.

Zacharia'nın ilk basın toplantısındaki performansı ve mesleki geçmişine ilişkin tartışmalar, kısa süren görev döneminin başlıca gündem maddeleri oldu.

Trump, Zacharia'ya görevi yeniden değerlendirmesini önerdiğini açıklarken Beyaz Saray yetkilileri de başka bir pozisyona geçeceğini bildirdi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Trump bizzat duyurdu! Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt görevden ayrılıyor

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala