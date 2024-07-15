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Vahşet demek bile az gelir! Kenya'da 42 kadını öldürüp çöplüğe atan seri katil yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: AFP
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Dünya Haberleri  / AFP

Kenya'da 42 kadını öldürdükten sonra parçalanmış cansız bedenleri başkent Nairobi'deki bir çöplüğe attığını itiraf eden 33 yaşındaki seri katil yakalandı. Seri katilin ilk olarak kendi eşini öldürdüğü, cinayetleri 2022 yılıyla 11 Temmuz 2024 tarihleri arasında işlediği öğrenildi.

Korku filmlerini bile geride bırakacak olay Kenya'da yaşandı. 12 Temmuz'da başkent Nairobi'de 9 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı çöplükte, dün yine ceset parçalarıyla dolu torbalar bulundu.

Hükümet yetkililerinin soruşturmayı hızlandırmak için gerekli tüm kaynakları ve insan gücünü seferber ettiği kaydedilmişti. Bölge halkı, dedektif ve adli tıp uzmanlarından oluşan ekibin olay yerine girmesini engellerken polis, öfkeli kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açmıştı.

Vahşet demek bile az gelir! Kenya'da 42 kadını öldürüp çöpe atan seri katil yakalandı - 1. Resim

DEHŞET! 42 KADINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Kenya'daki dehşetle ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı. Kenya polisi, 42 kadını öldürüp parçalanmış cansız bedenlerini çöplüğe attığını itiraf eden seri katili yakaladı.

Vahşet demek bile az gelir! Kenya'da 42 kadını öldürüp çöpe atan seri katil yakalandı - 2. Resim

Collins Jumaisi Khalusha ismindeki 33 yaşındaki şüphelinin bir barın yakınlarında, EURO 2024 finalini izlerken gözaltına alındığı duyurulurken, bir yetkili "Şüpheli, 42 kadını çöplüğe çektiğini, öldürdüğünü ve attığını itiraf etti" ifadelerini kullandı.

Bir emniyet yetkilisi, polislerin baskın düzenlediği sırada seri katilin "başka bir kurbanı kandırmaya çalıştığını" söyledi.

İLK ÖLDÜRDÜĞÜ KADIN KARISIYMIŞ

 Khalusha, cinayetleri 2022 yılı ile 11 Temmuz 2024 arasında gerçekleştiğini söyledi.

Bir emniyet yetkilisi, seri katil  Khalusha'nın ilk kurbanının boğarak öldürdüğü karısı olduğunu söyledi. Yetkili, Khalusha'nın eşinin cesedini parçalara ayırarak aynı yere attığını belirtti.

Vahşet demek bile az gelir! Kenya'da 42 kadını öldürüp çöpe atan seri katil yakalandı - 3. Resim

Emniyet Genel Müdürlüğü Suç Soruşturma Dairesi Başkanı Muhammed Emin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnsan hayatına saygısı olmayan, psikopat bir seri katille karşı karşıyayız." dedi. "Bir vampirle, bir psikopatla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Vahşet demek bile az gelir! Kenya'da 42 kadını öldürüp çöplüğe atan seri katil yakalandı - 4. Resim

EVİNDE BULUNANLAR ŞOKE ETTİ

Polis yetkilileri, seri katil  Khalusha'nın evinin cesetlerin atıldığı çöplüğe 100 metre yakın mesafede olduğunu belirtti. Katilin evinde yapılan aramalarda pala, çuval, ip, lastik eldiven, pembe kadın çantası ve iki adet de kadın iç çamaşırı bulunduğunu açıkladı.

Vahşet demek bile az gelir! Kenya'da 42 kadını öldürüp çöplüğe atan seri katil yakalandı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: AFP
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