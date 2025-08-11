Washington’da alarm! Ulusal Muhafızlar sokağa iniyor

ABD ordusu, Başkan Donald Trump’ın başkentte suç ve şiddetle mücadele kapsamında başlattığı geniş çaplı güvenlik planı çerçevesinde, yüzlerce Ulusal Muhafız askerini Washington, D.C.’ye göndermeye hazırlanıyor.

Reuters’a konuşan iki üst düzey ABD’li yetkili, Trump’ın federal birlikleri harekete geçirme konusunda henüz nihai kararı vermediğini ancak Ulusal Muhafızların konuşlanma hazırlıklarını başlattığını bildirdi.

FBI AJANLARI SOKAKTA DEVRİYEDE

Washington Post’un haberine göre ülkenin dört bir yanından gelen 120 FBI ajanı, çoğu yerel devriye tecrübesine sahip olmamasına rağmen geceleri sokaklarda devriye gezmeye başladı. Özellikle araç hırsızlığının yoğun olduğu bölgelerde polisle birlikte görev yapıyorlar.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda “Hazırlıklı olun! ‘Bay Güzel Adam’ diye bir şey olmayacak. Başkentimizi geri istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"EVSİZLER BAŞKENTTEN UZAKLAŞTIRILACAK"

Trump, Mart ayında imzaladığı “District of Columbia’yı Güvenli ve Güzel Hale Getirme” başlıklı idari emir kapsamında evsizlerin başkent dışına taşınacağını belirterek “Evsizler hemen taşınmak zorunda. Size kalacak yer vereceğiz ama başkentten uzakta. Suçlular, taşınmak zorunda değilsiniz. Sizi ait olduğunuz yere, hapse atacağız” dedi.

Trump ayrıca, D.C. Belediye Başkanı Muriel Bowser’ı suç oranlarının düşürülmesinde başarısız olmakla eleştirdi. Bowser ise MSNBC’ye yaptığı açıklamada “Eğer önceliği bir Amerikan kentinde güç göstermekse, bunu burada yapabileceğini biliyoruz. Ama bunun nedeni suç oranının artması olmayacak” sözleriyle karşılık verdi.

POLİS VERİLERİ TRUMP'I YALANLIYOR

Washington Metropolitan Polis Departmanı verilerine göre başkentte şiddet suçları geçen yıla göre yüzde 26, mala karşı işlenen suçlar ise yüzde 5 azaldı. Çocuk tutuklamalarında da yüzde 20’ye yakın düşüş yaşandı.

BEYAZ SARAY'DA BASIN TOPLANTISI HAZIRLIĞI

Başkan Trump, Pazartesi günü Beyaz Saray’da düzenleyeceği basın toplantısında başkentte güvenliği artırmaya yönelik adımlarını açıklayacak. Trump, “Aziz Başkentimizle ilgileneceğim ve onu yeniden büyük yapacağız” ifadelerini kullandı.

ULUSAL MUHAFIZLARIN YETKİSİ DOĞRUDAN BAŞKAN'DA

D.C. Ulusal Muhafızları, diğer eyaletlerdeki birliklerden farklı olarak doğrudan başkanın kontrolü altında bulunuyor. Bu yetki savunma bakanı ve kara kuvvetleri bakanına devredilebiliyor. D.C. Ulusal Muhafız Birliği’nde toplam 2.700 personel görev yapıyor.