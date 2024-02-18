Washington'da binlerce kişi sokaklara döküldü: Gazze yeniden doğacak

ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi, Gazze için bir araya gelip Kongre binasına yürüdü. Göstericiler dondurucu soğuğa rağmen yürüyüşüne devam ederken "Gazze'de acil ateşkes" çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana topyekün abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ni bombalıyor. Havadan, karadan ve denizden ateş altına tutulan Gazze'de çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 30 bine yakın insan hayatını kaybetti. Çatışmalarda 135. gün geride kalırken bölgede gerilim sürdü. Dünyanın dört bir yanında Gazze'ye destek için yapılan eylemlere bir yeni daha eklendi.

Filistin'e destek veren birçok grubun ortaklaşa organize ettiği Gazze'ye destek gösterisi, Washington'da bir kez daha İsrail ve ona destek veren ABD yönetimine tepkisini ortaya koydu.

BİNLERCE KİŞİ DONDURUCU SOĞUKTA YÜRÜDÜ

Şehir merkezindeki Chinatown bölgesinde öğlen saatlerinde buluşan kalabalık grup, dondurucu soğuğa karşın Pennsylvania Caddesi'ni takip ederek Kongre binasının önüne kadar yürüdü.

"FİLİSTİN ASLA ÖLMEYECEK"

Göstericiler, ellerinde Filistin'e destek pankartları taşırken bir yandan da "Gazze yeniden doğacak, Filistin asla ölmeyecek", "Filistin'e özgürlük", "Gazze'de ateşkes, hemen şimdi" şeklinde slogan attı.

Filistin Gençlik Hareketi üyesi Mohammad Qasim, "İsrail'in soykırımı 130 günü geçti, derhal ateşkes için sokaklara çıktık, ABD'nin İsrail'i fonlamaya artık son vermesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

BİDEN YÖNETİMİNE ÇAĞRI: SİLAH VERMEYİN

Gösteriye katılan Oberlin Üniversitesinden öğretim üyesi Profesör Steve Crowley de "Gazze'de devam eden soykırıma karşı tepkisiz kalamazdık, Biden yönetiminin buna silah desteği sağlamaması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Polisin güvenlik önlemi altında gerçekleştirilen gösteri, akşam saatlerinde sona erdi.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da toplanan binlerce kişi, düzenlenen 'Refah için Küresel Yürüyüş' kapsamında, 'Gazze'de acil ateşkes' çağrısında bulundu.

Bazı göstericiler, ellerinde kanlı kefene sarılmış bebek maketleri taşıdı.

Kanada’nın başkenti Ottawa’da, Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

FRANSA'DA CARREFOUR PROTESTO EDİLDİ

Fransa'da Filistin yanlıları, İsrail'e desteği nedeniyle uluslararası süpermarket zinciri Carrefour'u protesto etti.

İTALYANLAR İSRAİL YANLISI RAI İÇİN AYAKLANDI

İtalya'da geçen hafta düzenlenen Sanremo Müzik Festivali'nde savaşı eleştiren mesajlar veren sanatçılara karşı, İsrail'e destek açıklaması yapan festival yayıncısı devlet televizyonu RAI'nin yönetimi ve İsrail’in Gazze'ye saldırıları ülke genelinde bir kez daha protesto edildi. Başkent Roma’da Mazzini Caddesi'ndeki RAI Genel Merkezi önünde toplanan yaklaşık 4 bin kişi, ellerindeki Filistin bayrakları ve dövizlerle hem İsrail’in Gazze’ye saldırılarına hem de RAI yönetiminin tutumuna tepki gösterdi. Gösteride, "Benim adıma değil", "Bizi sansürlemeyin", "Ateşkes", "Bütün gözler Refah'ta", "Özgür Filistin" ile "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler dikkati çekti.

FAS AYAKLANDI, BİRÇOK KENTTE GÖSTERİCİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Fas'ın başkenti Rabat'ın yanı sıra Tanca ve Kazablanka kentlerinde, İsrail saldırıları ve işgali altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterileri düzenlendi.

Başkent Rabat'ta toplanan çok sayıda gösterici, Gazze halkıyla dayanışma ve özellikle de Gazze Şeridi'nin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon insanın sığındığı Refah kentine olabilecek İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail ordusunun Refah kentine karadan girmesiyle büyük katliamların olabileceğini dillendiren göstericiler, Batı dünyasının Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılar karşısındaki sessizliğini kınadı.

Tanca ve Kazablanka kentlerinde de toplanan Faslılar, İsrail ordusunun 4 aydan fazla süredir Gazze'yi bombalamasını protesto ederek, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması talebinde bulundu.