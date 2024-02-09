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    • Yanardağ 'nehir' gibi akıyor! 8 metre genişlikte 100 kat daha hızlı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İzlanda, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İzlanda'da artan yanardağ faaliyetlerini inceleyen bilim insanları Grindavik kasabası yakınlarındaki daykta, kayıtlara geçen 'en hızlı magma akıntısını' gözlemlediklerini duyurdu. Daha önce böyle bir akıntı görmediklerini söyleyen araştırmacılar diğer yanardağ patlamalarına göre 100 kat daha hızlı olduğu bilgisini paylaştı. Magmanın aktığı yarığın 8 metre genişlikte olduğu belirtilirken hızın daha da artabileceği değerlendirmesine de yer verildi. 

    İzlanda son dönemlerde artan yanardağ faaliyetleri ile tetikte. Bilim insanlarının incelemeye aldığı patlamalara ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. 

    New Scientist'in haberine göre, İzlanda'daki 15 kilometre uzunluğundaki yanardağ yarığını uydu ve sensörler aracılığıyla izleyen bilim insanları, kayıtlara geçen "en hızlı magma akıntısını" tespit etti.

    SANİYELİK HIZI: 7 BİN 400 METREKÜP

    Bu doğrultuda araştırmacılar, 10 Kasım 2023'te İzlanda'nın güney batısındaki Grindavik kasabası yakınlarındaki daykta, magma akıntısının hızını saniyede 7 bin 400 metreküp olarak belirledi.

    İzlanda'daki Reykjavik Üniversitesi bünyesinde araştırmalar yapan Freysteinn Sigmundsson, "Çok şiddetli patlamalarda akıntı hızı daha da artabilir. Ancak yüzeydeki bir yarığa böyle hızlı magma akışını görmemiştim." dedi.

    Yanardağ 'nehir' gibi akıyor! 8 metre genişlikte 100 kat daha hızlı

    8 METRE GENİŞLİKTE

    Sigmundsson ve ekibin hesaplarına göre kasımdaki magma akışı, Fagradalsfjall bölgesindeki 2021, 2022 ve 2023'teki yanardağ patlamaları sırasında yapılan ölçümlerden yaklaşık 100 kat daha hızlıydı.

    Yanardağ 'nehir' gibi akıyor! 8 metre genişlikte 100 kat daha hızlı

    Magmanın aktığı yarığın 8 metre genişlikte olduğunu kaydeden Sigmundsson, akıntıların birkaç binayı tahrip ettiğini ve yeraltı çatlaklarından sızan magmanın da sivil alt yapıya zarar verdiğini aktardı.

    Araştırmanın sonuçları, "Science" dergisinde yayımlandı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İzlanda
    Haberler > Dünya > Yanardağ 'nehir' gibi akıyor! 8 metre genişlikte 100 kat daha hızlı
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