Yemen nerede? Yemen’in başkenti neresi? İşte Yemen haritası!

12 Ocak 2024 11:45 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 11:49

ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçaklarının 12 Husi hedefine hava saldırısı düzenlemesinin ardından Yemen ile ilgili detaylar araştırılmaya başladı. Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerindeki bazı noktalara düzenlenen saldırılar sonrası kullanıcılar en çok Yemen nerede? Yemen’in başkenti neresi? Yemen’in komşuları kim? Yemen’in nüfusu kaç? Yemen’in ordu gücü ne kadar? Yemen’in askeri gücü nasıl? gibi soruların cevaplarını aratıyor. İşte Yemen ile ilgili tüm merak edilen cevaplar ve Yemen Cumhuriyeti Haritası

YEMEN NEREDE, BAŞKENTİ NERESİ?

Yemen’in resmi adı Yemen Cumhuriyeti’dir. Orta Doğu’da yer almakta ve başkenti San'a şehridir. İmam Ahmet döneminde 1948-1962 yılları arasında güneyde yer alan Taiz şehri başkent olmuştur. Cumhuriyetin 1962'de ilan edilmesinin ardından bir kez daha San'a başkent ilan edildi. 1990'da Kuzey Yemen'le Güney Yemen'in birleşmesinden sonra yeni devletin de başkenti oldu.

YEMEN’İN KOMŞULARI KİM?

Toplam kara sınırı 1.746 km olan Yemen'in kuzeyinde Suudi Arabistan, kuzeydoğusunda Umman yer almaktadır. Batısında Eritre ile Cibuti bulunan Yemen’in, güneybatısını Somali çevreler.

YEMEN’İN NÜFUSU KAÇ?

Umman Denizi ve Kızıldeniz'de 200'e yakın adası bulunan Yemen’in, 2022 yılı itibarıyla nüfusunun yaklaşık 31 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Yemen’in Birleşmiş Milletler, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Bağlantısızlar Hareketi üyelikleri bulunmaktadır.

YEMEN ASKERİ GÜCÜ NE KADAR?

Yemen Kara Kuvvetleri, Yemen Hava Kuvvetleri, Yemen Deniz Kuvvetleri ve Yemen Cumhuriyet Muhafızları'nın yer aldığı askeri birliklerden oluşan Yemen Silahlı Kuvvetleri'nde 67.000 etkin, 71.200 rezerve, toplam 138.200 personel bulunmaktadır. Yemen askeri gücü, personel ve ekipman bazında dünyada 168. sırada yer alıyor.

Her yıl yapılan ve bu yıl 145 ülkenin yer aldığı askeri güç sıralamada Yemen 1,4692 (0,0000 puan mükemmel) puanla 81. Sırada yer aldı.

ABD Rusya Çin Hindistan Güney Kore İngiltere Japonya TÜRKİYE Pakistan İtalya Fransa Brezilya Endonezya İran Mısır

81.Yemen

YEMEN HARİTASI VE KONUMU!





