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Yemen'de askeri eğitim kampına saldırının bilançosu belli oldu! En az 53 ölü, 200 yaralı var

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Yemen'in Şebve Valiliği, Husiler tarafından El-Alam Askeri Eğitim Kampı'na düzenlenen saldırıda iç güvenlik güçlerinden en az 53 kişinin öldüğünü, yaklaşık 200 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

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Yemen basınının yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Husiler bugün Şebve kentinde bulunan El-Alam Askeri Eğitim Kampı'nı balistik füzelerle hedef aldı.

Güvenlik güçlerine katılmak üzere eğitim alan yeni personelin bulunduğu kampta meydana gelen saldırının ardından Şebve Genel Hastanesi'nin acil servisinin yaralılarla dolduğu aktarıldı. Yaralıların tedavisine destek olmak amacıyla vatandaşlara acilen kan bağışında bulunmaları çağrısı yapıldığı kaydedildi.

EN AZ 53 ÖLÜ, 200 YARALI VAR

Yemen'in Şebve Valiliği, düzenlenen saldırıda iç güvenlik güçlerinden en az 53 kişinin öldüğünü, yaklaşık 200 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'in Şebve Valiliği'nden yapılan açıklamada, Husilerin, eğitim merkezine balistik füzelerle düzenlediği saldırıda iç güvenlik güçlerinden en az 53 kişi öldüğü, yaklaşık 200 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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