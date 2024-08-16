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1Kepçe seslerine aldırmadıYKS’de şampiyon oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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1Kepçe seslerine aldırmadıYKS’de şampiyon oldu

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YKS’de ilk 100’e giren 25 öğrenci İstanbul Medipol Üniversitesine yerleşti. Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesinden mezun olan Mustafa Özateş, "Kepçe sesleri altında masamda çalışmalarımı sürdürdüm" dedi.

MAHMUT ÖZAY İSTANBUL - Rektör Prof. Dr. Ömer Ceran’ın katılımıyla okulun Güney Kampüsünde şampiyonlar için basın toplantısı düzenledi. 

TÜBİTAK ek puanıyla Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sayısal alanında Türkiye birincileri Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş, Medipol’un İngilizce tıp eğitimi veren Uluslararası Tıp Fakültesini (UTF) kazandı. AYT sayısal alanında Türkiye 3’üncüsü Baki Yiğit Tomruk, 5’incisi Ayşe Tuğçe Tepe, 8’incisi Talha Özer, 9’uncusu Ali Eren Al, 15’incisi Enes Kiraz, 28’incisi Salih Köser, 30’uncusu Zeynep Sude Düz ve 31’incisi Talha Topçu da UTF’ye yerleşti. Sözel puan türünde Türkiye 6’ncısı olan Furkan Pamukcu iletişim fakültesini, YKS’yi ilk 100’de tamamlayan 14 öğrenci de tıp fakültesini kazandı. 
Sorularımızı cevaplayan şampiyonlar, başarıya giden yolu ve zorluklarını anlattı. Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesinden mezun olan Mustafa Özateş “Deprem bölgesinde yaşadığım bütün olumsuzluklara rağmen asla pes etmedim. Dışarda molozları kaldırmak için uğraşan kepçe sesleri altında masamda çalışmalarımı sürdürdüm. Aziz Sancar olsun diğerleri olsun zor şartlar altında bile çalışarak başarılı olunabileceğini bana gösteriyorlardı. Ben de o yüzden başarabileceğime inandım” dedi. 

“İleride araştırmacı hekim olmayı hedefliyorum” diyen Zeynep Naz Çöne ise “Hayallerime bir adım daha yaklaştım. Başarımın sırrı düzenli çalışmaktı” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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