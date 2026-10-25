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2027 yılı merkezî yönetim bütçe kanunu teklifi: Üniversitelere 871 milyar lira ödenek ayrıldı

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2027 yılı merkezî yönetim bütçe kanunu teklifi: Üniversitelere 871 milyar lira ödenek ayrıldı
Başlık Resmi2027 yılı merkezî yönetim bütçe kanunu teklifi: Üniversitelere 871 milyar lira ödenek ayrıldı

En fazla bütçe ödeneği ayrılan yükseköğretim kurumu, 25 milyar 990 milyon 811 bin lirayla Ankara Üniversitesi oldu. Bunu 24 milyar 737 milyon 380 bin lirayla Hacettepe Üniversitesi takip ediyor.

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Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Yükseköğretim kurumlarına 2027 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 871 milyar 826 milyon 761 bin lirayı aşarken, en fazla ödeneğin 25 milyar 990 milyon 811 bin lirayla Ankara Üniversitesine ayrılması planlandı.

2027 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nden derlenen bilgiye göre, Ankara Üniversitesi, öngörülen bütçe ödeneğiyle, Avrupa Birliği Başkanlığı (18 milyar 54 milyon 530 bin lira), İletişim Başkanlığı (10 milyar 79 milyon 6 bin lira), Yargıtay (7 milyar 97 milyon 505 bin lira), Sayıştay (6 milyar 38 milyon 712 bin lira), Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı (5 milyar 767 milyon 823 bin lira) ve Danıştay (4 milyar 201 milyon 421 bin lira) gibi kurumları geride bıraktı.

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Hacettepe Üniversitesi, 24 milyar 737 milyon 380 bin liralık bütçe ödeneğiyle Ankara Üniversitesinin ardından ikinci sırada yer aldı.

2027 yılı merkezî yönetim bütçe kanunu teklifi: Üniversitelere 871 milyar lira ödenek ayrıldı
Başlık Resmi2027 yılı merkezî yönetim bütçe kanunu teklifi: Üniversitelere 871 milyar lira ödenek ayrıldı

Bu kurumu 22 milyar 369 milyon 212 bin lirayla İstanbul Üniversitesi izledi. Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 253 milyon 74 bin lirayla Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu.

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) için 2 milyar 10 milyon 402 bin lira ve Yükseköğretim Kalite Kurulu için de 162 milyon 124 bin lira ödenek öngörüldü.

2027 yılı merkezî yönetim bütçe kanunu teklifi: Üniversitelere 871 milyar lira ödenek ayrıldı
Başlık Resmi2027 yılı merkezî yönetim bütçe kanunu teklifi: Üniversitelere 871 milyar lira ödenek ayrıldı
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