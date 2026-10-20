Ege Üniversitesi'nden 'kediler zehirleniyor' iddialarına cevap: Hukuki süreç başlatıldı

Ege Üniversitesi, yerleşkedeki kedilerin zehirlendiği yönündeki sosyal medya iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İddiaları ortaya atanlar hakkında hukuki girişimlerde bulunulduğu belirtilirken, yerleşkeden alınan 83 köpeğin bakım ve rehabilitasyon süreçlerine ilişkin bilgilerin öğrencilerle paylaşıldığı bildirildi.

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Ege Üniversitesi, sosyal medyada yayılan 'yerleşkedeki kedilerin zehirlendiğine yönelik paylaşımların' asılsız olduğunu bildirdi.

Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, “Kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki dezenformasyon içeriklerinin üniversitemizle ilişkilendirilmesi kabul edilemez. Kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş iddia ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

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83 KÖPEK HAKKINDA ÖĞRENCİLERE BİLGİ VERİLDİ

Üniversite yönetimi ile Ege Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu öğrencileri arasında, yerleşkedeki sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların ardından yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi ve ortak çözüm yollarının oluşturulması amacıyla görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Öğrencilerin görüş ve önerilerinin dinlendiği belirtilen açıklamada, Bornova Belediyesince yerleşkeden alınan 83 köpeğin sağlık durumları, bakım ve rehabilitasyon süreçleri hakkında yetkili kurumlardan edinilen bilgilerin öğrencilerle paylaşıldığı kaydedildi.

Köpeklerin gönüllü öğrencilerin de işbirliğiyle sahiplendirildiği ifade edilen açıklamada, üniversitenin ilgili kurumlar ve öğrencilerle işbirliğini sürdüreceği vurgulandı.

Açıklamada, “Ege Üniversitesi olarak öğrencilerimizle gerçekleştirilen görüşmede ortaya konulan karşılıklı anlayış, sağduyu ve uzlaşı kültürünü son derece kıymetli buluyor, tüm canlıların yaşam hakkını ve refahını gözeten yaklaşımımız doğrultusunda, ilgili kurumlar ve öğrencilerimizle yapıcı iletişim ve işbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz” denildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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