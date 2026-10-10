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Hatay'da başıboş köpekler okula giden çocuğa saldırdı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde okula giden bir kız çocuğuna başıboş sokak köpekleri saldırdı. 15 yaşındaki çocuk bacağından yaralanırken saldırı anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Hatay’da okula gittiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 15 yaşındaki kız öğrencinin bacağından yaralandığı korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay geride bıraktığımız gün sabah saatlerinde İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Okul için yola çıkan 15 yaşındaki E.Ö. adlı kız öğrenci sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sırt çantasıyla köpeklerden kurtulmaya uğraşan çocuğun korku dolu anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hatayda başıboş köpekler okula giden çocuğa saldırdı
Başlık ResmiHatayda başıboş köpekler okula giden çocuğa saldırdı

Görüntüde yolda yürüyen öğrenciye, sokak köpeklerinin saldırdığı görülüyor. Çocuk bacağından yaralanırken ailenin isteği üzerine bölgedeki sokak köpekleri İskenderun Belediyesi ekipleri tarafından toplandı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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