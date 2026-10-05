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3. Sayfa

Mardin'de köpekten kaçarken kaybolan kız çocuğu bulundu

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Mardin'in Ömerli ilçesinde köpekten kaçarken kaybolduğu belirtilen 12 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

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Mardin'in Ömerli ilçesi Kırsal Sulakdere Mahallesi'nde dün çobanlık yapan ailesiyle arazide bulunan N.Y, gördüğü köpekten korkunca kaçmak istedi.

Bölgeden uzaklaşan N.Y'yi bulamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ÇOCUĞU BULDU

Ekiplerin arama çalışması sonucu dün gece bulunan çocuk ailesine teslim edildi.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Ömerli
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