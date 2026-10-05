Mardin'de köpekten kaçarken kaybolan kız çocuğu bulundu
Mardin'in Ömerli ilçesinde köpekten kaçarken kaybolduğu belirtilen 12 yaşındaki kız çocuğu bulundu.
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Mardin'in Ömerli ilçesi Kırsal Sulakdere Mahallesi'nde dün çobanlık yapan ailesiyle arazide bulunan N.Y, gördüğü köpekten korkunca kaçmak istedi.
Bölgeden uzaklaşan N.Y'yi bulamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
EKİPLER ÇOCUĞU BULDU
Ekiplerin arama çalışması sonucu dün gece bulunan çocuk ailesine teslim edildi.
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