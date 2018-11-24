Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AÖF vize sınav soru ve cevapları yayınlandı mı sorusu cevap buluyor. Binlerce öğrenci bugün AÖF vize sınavına giriyor. Üniversiteyi bitirmek için çabalayan birçok öğrenci AÖF sınav soruları ve cevaplarını aratıyor. 24 Kasım 2018 AÖF Vize sınav soruları ve cevapları öğren. AÖF vize sınav sorularını ve cevaplarını sitesinden yayınlayacak. Biz de sizler için AÖF vize sorıları ve cevapları, 24 Kasım 2018 AÖF Soruları Cevapları öğren gibi aramalarınızı cevapladık. İşte AÖF Vize Sınav Soruları ve Cevapları 24 Kasım 2018

AÖF Vize Sınav Soruları ve Cevapları

AÖF vize sınav soru ve cevapları yayınlandı mı ? AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

AÖF sınavlarının gelmesi ile birlikte binlerce kişi AÖF soruları ve cevaplarını aratmaya başladı. AÖF soruları ve cevaplarına açıklanır açıklanmaz haberimizdeki linkten öğrenebilirsiniz.

AÖF Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları sınav sonrası 20 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

AÖF sınav geçme notları

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

24 Kasım 2018 AÖF Soruları ve Cevapları

AÖF vize sınavı soruları ve cevapları ile ilgili önemli bir bilgi yayınladık. Geçmiş yıllardan günümüze kadar yapılmış açıköğretim sınavlarının sorularına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sisteminden erişebilirsiniz. http://sinav.eogrenme.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak çıkmış sınav sorularına bakabilir ve cevap anahtarı kısmından soruların doğru cevaplarını görebilirsiniz.