Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KPSS tercih klavuzu yayımlandı mı? 2018 KPSS sonuçları açıklandı. Kimisi beklediği puanı aldı kimisi ise beklediğinden düşük puan aldı. Kamuya girmek isteyenler ve puanı yüksek olanlar KPSS tercihleri ne zaman aramalarına başladı. ÖSYM 2018/2 KPSS Ortaöğretim Önlisans tercih kılavuzu TIKLA... Peki KPSS tercih ne zaman, KPSS tercih klavuzu yayınlandı mı? ÖSYM'den yapılan KPSS tercih açıklamasına göre bu hafta KPSS tercihleri başlıyor. İşte KPSS tercih klavuzu ve KPSS tercihler ne zaman? ÖSYM 2018/2 KPSS Ortaöğretim Önlisans tercih kılavuzu

KPSS Tercihleri Ne Zaman Yayınlanacak? KPSS tercihleri ne zaman?

KPSS Ortaöğretim Önisans tercih başvuruları, 11 Aralık 2018 tarihinde başlıyor, 2018/2 KPSS tercih kılavuzu, ÖSYM döküman sayfasında yayınlanması bekleniliyor. Sınava giren adaylar başvurularını 21 Aralık 2018 tarihine kadar yapabiliyor, başvurular üzerinden güncelleme gerçekleştirebiliyor. KPSS başvurları, ücretsiz olup, 21 Aralık 2018 tarihine kadar AİS sayfasında güncellenebiliyor. 22 Aralık 2018 tarihinde saat 00:00'dan sonra başvuru yapılamayacak, güncelleme gerçekleşmeyecek. Peki adaylar kılavuz üzerinden nasıl başvurularını yapacak? ÖSYM'den resmi açıklama geldi.

ÖSYM'den Tercih açıklaması

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih kılavuzu üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Sınav merkezinin yaptığı o açıklama: ÖSYM'nin başvuru kılavuzu sayfasında yayımladığı bilgilere göre önlisans ve ortaöğretim tercihlerinde başvurular B Grubu üzerinden yapılacak. ÖSYM şu açıklamayı yaptı: Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.