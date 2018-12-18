Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Ekim ayında başlayan projenin ilk aşamasında BİLGİ’li öğrenciler kendilerine ilham olan iyilik hikâyelerini aday gösterdi. Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi baz alınarak belirlenen 33 hikâye, bilgiumutvar.com web adresi üzerinden halk oylamasına sunuldu. 5 Kasım 2018’de başlayan ve 15 gün süren oylama sonucunda en çok oy alan 10 hikâyenin kahramanı, “BİLGİ Umut Var”da buluştu. İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenen etkinlikte Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Ecmel Ayral “Burada bizimle olan projelere umudumuzu yeşerttikleri için teşekkür ediyorum. Hayatın içinde atılan her umut tohumu toplumun genelini tesiri altına alıyor. Biz bunu her gün öğrencilerimizle yaşamaya ve yaşatmaya gayret ediyoruz” dedi. En iyiler arasında seçilen 10 hikâye şöyle: AHBAP, Atma! Tamir Olsun Çocuklara Umut Olsun, Bir Tebessüm İçin Derneği, Enka İyilik Projesi, Hayat Tamircisi, Hayata Sarıl Lokantası, Kitap Koala, Leylâ’dan Sonra Gönüllüleri, Öğretmen Mehtap Çevik, Yarına Umut Ol.