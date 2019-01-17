Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler  Odaları Birliğinin (TÜRMOB) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ilk kez YMM  sınavına katılacaklar, başvurularını 25 Ocak-25 Şubat, tekrar sınava katılacaklar  ise 25 Şubat-25 Mart'ta yapabilecek.

İlk kez sınava katılacak adaylar, https://ssi.tesmer.org.tr adresi  üzerinden ön başvurularını tamamladıktan sonra belgenin çıktısını alarak sınav  başvuru dosyasıyla TÜRMOB Başkanlığına gönderecek. Tekrar sınava katılacak adayların ise internet adresinden başvuru  yapmaları yeterli olacak. YMM 1. dönem sınavları 25 Nisan ve 5 Mayıs'ta yapılacak.