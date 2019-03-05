Burhan Felek Kapalı Yüzme Havuzu’nda 118 okuldan 358 sporcunun katıldığı ve üç gün süren müsabakalarda Sarıkaya, 50 ve 200 metre sırtüstü kategorilerinde İstanbul ikincisi, 50 metre kelebek ve 100 metre sırtüstü kategorilerinde ise İstanbul üçüncüsü oldu. İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okullarında başarılı bir yüzücünün bulunmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, Bera Kayra Sarıkaya’yı tebrik etti.
İhlas Koleji sporcusundan iki ikincilik iki üçüncülük
05.03.2019 - 03:54 | Son Güncelleme: 05.03.2019 - 03:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İhlas Koleji’nin başarılı yüzücüsü Bera Kayra Sarıkaya, Okullar Arası Yüzme İl Birinciliği Yarışmaları’nda iki ikincilik, iki de üçüncülük elde etti.
Etiketler : Bera Kayra Sarıkaya,ihlas koleji,
608494 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/608494.aspx
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