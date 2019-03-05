Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Felek Kapalı Yüzme Havuzu’nda 118 okuldan 358 sporcunun katıldığı ve üç gün süren müsabakalarda Sarıkaya, 50 ve 200 metre sırtüstü kategorilerinde İstanbul ikincisi, 50 metre kelebek ve 100 metre sırtüstü kategorilerinde ise İstanbul üçüncüsü oldu. İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okullarında başarılı bir yüzücünün bulunmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, Bera Kayra Sarıkaya’yı tebrik etti.