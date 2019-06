Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hafta sonu iki oturumda yapılacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran’da, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 16 Haziran’da gerçekleştirilecek. Antalya AKEV Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Cihan Yıldız, sınav zamanının da diğer günler gibi tabii seyrinde geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak “İmtihanı gözünüzde büyütmeyin, devleştirmeyin” dedi.

YKS’ye sayılı saatler kala, iyi bir üniversite hayali kuran ve bu umutla çalışan öğrencilerin hedefe ulaşmak için yapması gerekenleri de sıraladı.

Sınav öncesi uykunun ve beslenmenin önemine dikkat çeken Antalya AKEV Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Cihan Yıldız, adaylara sınava yönelik şu tavsiyelerde bulundu:

¥ İmtihana giderken de doğru oturumun giriş belgesini alıp almadığınıza dikkat edin.

¥ 2019-YKS’nin de deneme sınavlarından bir farkı olmadığını unutmayın. Normal bir deneme imtihanına nasıl giriyorsanız üniversite sınavına da öyle girin. Ona başka bir bakış açısıyla bakıp gözünüzde çok büyütmeyin, devleştirmeyin.

BAŞARI BİR YOLCULUK

¥ Hangi branşı daha rahat çözüyorsanız önce o testten başlayın. En güvendiğiniz dersi önce çözün. Bu size büyük bir moral, motivasyon olacaktır.

¥ İmtihandaki en büyük problem sınav süresinin oluşu... Takıldığınız soru üzerinde çok fazla durmayın, çok zaman kaybetmeyin ki, diğer soruları da görme şansınız olsun. Özellikle TYT’de matematik ve Türkçede çok fazla zaman kaybetmeyin. Çünkü sözelin ve fennin katsayısı, soru sayısı daha az olmasına rağmen matematik ve Türkçeden 0,1 puan daha fazla.

¥ Bütün sorulara sonuna kadar bakın.

¥ Unutmayın “Baş” olmak için “arı” gibi çalışmak gerekir. Başarı bir yolculuktur, varış noktası değil…

BEKLENTİLERİNİZDE GERÇEKÇİ OLUN

Cihan Yıldız, 2019 YKS’ye girecek öğrencilerin velilerine şu tavsiyelerde bulundu:

¥ Gelecek konusundaki endişelerinizi çocuğunuza yansıtmayın.

¥ Beden dili ve ses tonuyla verdiğiniz mesajlara dikkat edin.

¥ Ders çalış demeyin, negatif motivasyondan uzak durun.

¥ Normalde nasılsanız yine öyle davranın, gereğinden fazla fedakârlıktan kaçının.

¥ Beklentilerinizde gerçekçi olmaya çalışın.

¥ Anlayışlı ve destekleyici olun.

¥ Durumunu anlayışla karşılayın, onlara kaldırmayacakları yükler yüklemeyin.

YKS’DE BUNLAR SERBEST

Adaylar, imtihana bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek. Bunun yanında alyans, şeffaf numaralı gözlük, başörtüsü için kullanılan boncuklu-boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka, basit piercing ile hem adaylar hem görevliler imtihana katılabilecek.

YKS'DE BUNLAR YASAK

Sınava girişte adayların, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, çanta, cüzdan, kredi kartı gibi her türlü manyetik kart, her türlü kesici ve delici alet ile ateşli silah, her türlü saat, sözlük işlevi olan aygıtlar, müsvedde kâğıt, bluetooth özellikli cihazları yanlarında bulundurmaları kesinlikle yasak.

İMTİHANA SAKIN GEÇ KALMAYIN

ÖSYM; imtihan saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır olunması konusunda üniversite adaylarını ikaz ediyor. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için bu kriter oldukça önemli. Sınava girecek adayın yüzü de kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmak zorunda.