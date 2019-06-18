Haber Merkezi ANKARA
Hükûmet eğitime ilişkin bir dizi önemli adım atıyor. TBMM’ye gönderilen AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan MEB ile ilgili 19 maddelik kanun teklifinde dikkat çeken maddelerden bazıları şöyle:
* Üniversite öğrencilerine yemekli veya yemeksiz özel barınma hizmeti veren kurumların açılması, işletilmesi ve denetimine yönelik işler Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın iznine bağlandı.
* Mesleki eğitim merkezleri OSB yönetimlerince ve özel sektör tarafından açılabilecek.
* Engellilere verilen özel eğitim desteğinin kapsamı netleştirildi. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yapılacak ödemeler sadece Türk vatandaşları için yapılacak.
* Her engel türüne göre belirlenen yaşa kadar eğitim ve destek verilecek hastalık türlerinin açıkça yazılarak vatandaşların kapsam dışında kalmasının önüne geçilecek.
* MEB’de görev yapan sözleşmeli öğretmenlerle Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan sözleşmeli personelin kadroya atanabilmeleri için mecburi hizmet sürelerinin toplamda dört yıla düşürülmesi sağlanacak.
* 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlendi.
* Öğrencilerin gelişim düzeylerine göre okula erken başlama veya geç başlama hakkı verilmesine ilişkin hususların yönetmelikle düzenlenebilmesine imkân sağlanacak.