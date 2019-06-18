Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Hükûmet eğitime ilişkin bir dizi önemli adım atıyor. TBMM’ye gönderilen AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan MEB ile ilgili 19 maddelik kanun teklifinde dikkat çeken maddelerden bazıları şöyle:

* Üniversite öğrencilerine yemekli veya yemeksiz özel barınma hizmeti veren kurumların açılması, işletilmesi ve denetimine yönelik işler Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın iznine bağlandı.

* Mesleki eğitim merkezleri OSB yönetimlerince ve özel sektör tarafından açılabilecek.

* Engellilere verilen özel eğitim desteğinin kapsamı netleştirildi. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yapılacak ödemeler sadece Türk vatandaşları için yapılacak.

* Her engel türüne göre belirlenen yaşa kadar eğitim ve destek verilecek hastalık türlerinin açıkça yazılarak vatandaşların kapsam dışında kalmasının önüne geçilecek.

* MEB’de görev yapan sözleşmeli öğretmenlerle Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan sözleşmeli personelin kadroya atanabilmeleri için mecburi hizmet sürelerinin toplamda dört yıla düşürülmesi sağlanacak.

* 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlendi.

* Öğrencilerin gelişim düzeylerine göre okula erken başlama veya geç başlama hakkı verilmesine ilişkin hususların yönetmelikle düzenlenebilmesine imkân sağlanacak.