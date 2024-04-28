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Alışveriş merkezinde korku dolu anlar! Silahlı saldırıya uğradı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da dün akşam bir alışveriş merkezinde korku dolu anlar yaşandı. Enes A. isimli şahıs tartıştığı gruptan birinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

Olay Nilüfer Hatun Caddesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin eğlence mekanında yaşandı.  Enes A. isimli şahıs ile bir grup arasında tartışma çıktı.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Mekanın dışına taşan kavgada Enes A, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bacağından silahla yaralandı İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kişi, hastaneye kaldırıldı.

POLİS KAÇANLARIN PEŞİNDE

Olayın ardından ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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