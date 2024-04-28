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Bursa'da sıcak saatler! Polise silah çeken firari vurularak yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa&#039;da sıcak saatler! Polise silah çeken firari vurularak yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da polis ekiplerini görünce otomobiliyle kaçmaya çalışan şüpheli girdiği çıkmaz sokakta, memurlara silah çekti. Zanlı bacağından vurularak etkisiz hale getirilirken sorgulamasında 10 yıl hapis cezası olduğunu ortaya çıktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 4. Poyraz Sokak’ta yaşandı. F.K. kardeşi ve arkadaşlarıyla otomobil ile gezerken polis ekiplerini gördü. Hızla kaçmaya başlayan şüpheli, bölgede devriye atan ekipleri peşine taktı.

Bursa'da sıcak saatler! Polise silah çeken firari vurularak yakalandı - 1. Resim

POLİSE SİLAH ÇEKTİĞİ GİBİ VURULDU

Kovalamaca sonrası çıkmaz sokağa giren F.K., araçtan inip koşmaya başladı. Kaçamayacağını anlayan şüpheli, ekiplere silah doğrultunca, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Bursa'da sıcak saatler! Polise silah çeken firari vurularak yakalandı - 2. Resim

10 YIL HAPSİ VAR

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan F.K. hastaneye kaldırılırken, polis yaptığı kimlik sorgusunda Korkmaz’ın çeşitli suçlardan 10 yıl hapis cezası olduğunu tespit etti.

Firari şüphelinin hayati tehlikesi bulunmazken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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