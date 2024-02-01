İzmir'de polise silahlı saldırı! KADES'ten yardım isteyen kadın dehşet saçtı

İzmir'de akıl almaz bir olay yaşandı. Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden kadın KADES uygulaması üzerinden polisten yardım istedi. Adrese giden ekipler ifadesini almak üzere karakola götürdüğü kadını daha sonra evine bıraktı. Polisten evini de kontrol etmesini isteyen kadın dehşet saçtı...

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadın eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. Emniyette ifade veren 4 çocuk annesi kadın, daha sonra evini kontrol etmesini istediği polisi beylik tabancası ile vurdu. Olay dün saat 23.00 sıralarında Uzundere Mahallesi 6002 Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı.

KADES'TEN YARDIM İSTEDİ

İlk eşinden 4 çocuğu bulunan B.K.'nın ikinci evliliğinde şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Psikolojik rahatsızlığı yüzünden antidepresan kullandığı öğrenilen kadın, boşanma davası öncesi eşinin evini bastığını iddia edip KADES uygulaması üzerinden yardım talebinde bulundu.

KONTROL ETMESİ İÇİN EVİNE ÇAĞIRDIĞI POLİSİ BEYLİK TABANCASI İLE VURDU

Adrese gelen ekipler ifadesini almak üzere kadını karakola götürdü. Emniyetteki işlemlerin ardından polislere 'Beni eve siz götürün' diyen kadının sonrasına yaptıkları ise kan dondurdu. Polis otosu ile evine bırakılan kadın bu defa 'evimi kontrol edin' dedi. Polis memuru S.A. kadına eşlik etti. B.K. oturduğu binanın girişinde beylik tabancasını aldığı polisi vurdu. Neye uğradığına şaşıran S.A. can havli ile kendini dışarı atarken, kadın ise hiç bir şey olmamış gibi evine girdi.

"ÇOK SAYIDA POLİS VURULDU"

112 Acil Çağrı Merkezine 'Çok sayıda polis vuruldu' ihbarı geldi. Adrese giden ekipler bölgede inceleme yaparken Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru S.A.'nın belinden vurulduğunu gördü. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen yaralı polis, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

4 çocuk annesi B.K. ise olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.