Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekeceğiniz kredi tutarı, doğrudan okul hesabına yatırılabileceği gibi, sizin hesabınıza da yatırabiliyor ve okul ücreti dışındaki diğer eğitim masrafları için bankalar ihtiyaç kredisi ile diğer giderler içinde kredi yolunu açıyor. Eğitim kredilerinde alınabilecek üst limit, bankadan bankaya değişiklik gösterse de tüm bankalarda 60 aya kadar vadelendirme yapılabiliyor. Hangikredi.com CEO’su Oray Durmazoğlu “Şu an en avantajlı oran olan %1,49 oranıyla 60 ay vadeli 30.000 TL kredi çektiğinizde aylık 819,32 TL’lik geri ödemelerle kredinizi ödeyebilirsiniz. Eğitim kredisinin geri ödemesi için bankalar farklı geri ödeme planları sunabiliyor. Buna göre borcunuzu ödemeyi erteleyebilir, üç ayda bir ödeme yapabilir ya da artan-azalan taksit gibi uygulamalarla geri ödemelerinizi gelir düzeninize göre dengeleyebilirsiniz” dedi. Öte yandan eğitim kredisinden sadece veliler değil öğrenciler de yararlanabiliyor.