Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araçlarda yardımcı personelin ve her öğrenci için üç nokta emniyet kemerinin bulunmasının mecburi olduğunu ifade eden Palandöken, velileri şöyle uyardı: Uygulanması mecburi kriterlerin takibini yapın. Okul servis belgesi ve kaydı isteyin. Kayıt dışı çalışan servislerin hayati tehlikelere yol açabileceğini unutuyanı. Okul servis araçlarının arkasında ‘okul taşıtı’ yazısı olması mecburi. Öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 santimetre çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve üzerinde siyah renkte büyük harflerle ‘DUR’ yazısı okunacak şekilde olmalı... Palandöken, kriterlere uygun olmayan araçların kontrollerde yakalanması durumunda trafikten menedileceğini belirterek, velilerin gördükleri eksik ve yanlışları meslek odalarına bildirmeleri gerektiğini kaydetti.